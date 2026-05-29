La UTP celebra su primer Café Empresarial para conectar la academia con el sector productivo

Durante el evento se establecieron mesas de trabajo que concluyeron en la urgencia de alinear los planes de estudio y la investigación científica con las necesidades de la empresa privada y el sector público.
La Senacyt participa en el Café Empresarial de la UTP para impulsar el desarrollo tecnológico
• La Universidad Tecnológica de Panamá organizó un encuentro estratégico entre docentes, estudiantes y líderes industriales con el fin de evaluar los perfiles profesionales requeridos por el mercado.
(29/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo estratégico de estrechar lazos entre la academia y el sector productivo, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) llevó a cabo el primer Café Empresarial en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. El encuentro estuvo encabezado por el decano de dicha facultad, el magíster Julio Quiel, consolidándose como un espacio formal de diálogo de alto nivel entre docentes, estudiantes e importantes actores del sector público y privado, entre los que destacó la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).
A través de dinámicas mesas de trabajo, los participantes intercambiaron experiencias sobre las necesidades actuales del sector productivo. El enfoque principal de la jornada se centró en evaluar si las capacidades y competencias de los futuros profesionales responden con éxito a las demandas del mercado actual, abriendo nuevas vías de colaboración directa con la Facultad de Ingeniería Eléctrica.
Soberanía tecnológica y cambios curriculares
El ingeniero Carlos Kan, representante de la Dirección de Tecnologías Críticas y Emergentes de la Senacyt, agradeció en tercera persona la oportunidad de formar parte de este diálogo trascendental para todos los sectores del país. El funcionario resaltó el valor de estas iniciativas, especialmente cuando se trata de asegurar la soberanía tecnológica de Panamá.
Para las autoridades académicas de la UTP, la realización de este encuentro resulta prioritaria en una era caracterizada por constantes e intermitentes cambios tecnológicos. La institución educativa reconoció que, en ocasiones, existe un desconocimiento de los perfiles profesionales específicos que requiere la empresa privada, razón por la cual articular modificaciones curriculares y formativas en todos los niveles académicos se vuelve una tarea urgente.
Vinculación regional y mercado laboral
Durante la jornada, en la que también participaron investigadores de vanguardia, se alcanzaron conclusiones clave para el progreso nacional, entre ellas la urgencia de conectar la investigación científica local con las necesidades del sector público y del sector empresarial. Los expertos recomendaron a las empresas e instituciones que poseen sucursales en el interior de la República aprovechar el talento de los estudiantes y egresados de la UTP dentro de sus respectivas regiones geográficas. Asimismo, se enfatizó en la importancia de que los jóvenes conozcan de primera mano las dinámicas reales del mercado laboral antes de culminar sus estudios y graduarse.
El evento concluyó con el desarrollo de un panel de preguntas estratégicas, diseñado especialmente para que cada organización participante expusiera sus requerimientos técnicos puntuales. Esta última dinámica sirvió para sentar las bases de una formación académica orientada a responder con precisión a las funciones profesionales que el país necesita para potenciar su desarrollo económico.
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