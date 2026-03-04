Proyecto SIMA optimiza el monitoreo de la calidad del aire en Panamá mediante IA e IoT

UTP y SENACYT desarrollan plataforma avanzada para el análisis de la calidad del aire

• Con el respaldo de SENACYT y CEMCIT AIP, investigadores de la UTP logran perfeccionar una red de monitoreo ambiental que fortalece la toma de decisiones en salud pública y ambiente.

(04/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un equipo multidisciplinario de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ha diseñado un avanzado sistema inteligente de monitoreo ambiental bautizado como ‘SIMA’, destinado a transformar la vigilancia de la calidad del aire en el país. El proyecto, financiado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y gestionado administrativamente por el CEMCIT AIP, integra inteligencia artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT) para proporcionar análisis en tiempo real.

Innovación tecnológica y eficiencia energética

Bajo el liderazgo del Dr. Edwin Collado, investigador del Centro Regional de Azuero de la UTP, el equipo logró superar las limitaciones de prototipos previos. Las mejoras incluyeron el rediseño de circuitos electrónicos, optimización de carcasas y la implementación de un sistema de gestión energética que combina diversas fuentes de alimentación. Según explica Collado en tercera persona, el objetivo central era fortalecer las capacidades nacionales con datos más confiables y oportunos para la gestión ambiental.

El sistema utiliza tecnología de comunicación Long Range (LoRa) y cuenta con almacenamiento local, lo que garantiza la continuidad en la recolección de información. Además de la infraestructura física, se desarrolló una plataforma integral para la visualización y análisis de los contaminantes detectados por las estaciones de monitoreo.

Inteligencia Artificial aplicada al ambiente

Uno de los componentes más disruptivos de SIMA es la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial. Estas herramientas se encargan de la corrección automática de datos y el desarrollo de modelos predictivos. Gracias a esta capacidad analítica, el sistema no solo mide la calidad del aire actual, sino que permite emitir pronósticos a corto plazo, facilitando la anticipación ante posibles episodios de contaminación atmosférica.

Colaboración científica nacional e internacional

El desarrollo de SIMA contó con la participación de destacados académicos de diversas facultades y centros de investigación de la UTP, incluyendo a la Dra. Yessica Sáez, el Mgtr. Francisco Canto, la Lcda. Eny Serrano, la Dra. Nacarí Marín, el Dr. Pablo Montero y la Dra. Franchesca González. Asimismo, el proyecto se enriqueció con la cooperación internacional del Dr. Xinming Huang y el Mgtr. Antony García, del Worcester Polytechnic Institute (WPI) de Estados Unidos.

Este avance tecnológico representa una herramienta estratégica para las instituciones gubernamentales y la comunidad científica, posicionando a Panamá a la vanguardia del monitoreo ambiental inteligente en la región.

