Proyecto SIMA optimiza el monitoreo de la calidad del aire en Panamá mediante IA e IoT

El sistema SIMA, liderado por el Dr. Edwin Collado, utiliza algoritmos de inteligencia artificial y tecnología LoRa para ofrecer datos precisos y predictivos sobre la contaminación atmosférica.
UTP y SENACYT desarrollan plataforma avanzada para el análisis de la calidad del aire
• Con el respaldo de SENACYT y CEMCIT AIP, investigadores de la UTP logran perfeccionar una red de monitoreo ambiental que fortalece la toma de decisiones en salud pública y ambiente.
(04/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un equipo multidisciplinario de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ha diseñado un avanzado sistema inteligente de monitoreo ambiental bautizado como ‘SIMA’, destinado a transformar la vigilancia de la calidad del aire en el país. El proyecto, financiado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y gestionado administrativamente por el CEMCIT AIP, integra inteligencia artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT) para proporcionar análisis en tiempo real.
Innovación tecnológica y eficiencia energética
Bajo el liderazgo del Dr. Edwin Collado, investigador del Centro Regional de Azuero de la UTP, el equipo logró superar las limitaciones de prototipos previos. Las mejoras incluyeron el rediseño de circuitos electrónicos, optimización de carcasas y la implementación de un sistema de gestión energética que combina diversas fuentes de alimentación. Según explica Collado en tercera persona, el objetivo central era fortalecer las capacidades nacionales con datos más confiables y oportunos para la gestión ambiental.
El sistema utiliza tecnología de comunicación Long Range (LoRa) y cuenta con almacenamiento local, lo que garantiza la continuidad en la recolección de información. Además de la infraestructura física, se desarrolló una plataforma integral para la visualización y análisis de los contaminantes detectados por las estaciones de monitoreo.
Inteligencia Artificial aplicada al ambiente
Uno de los componentes más disruptivos de SIMA es la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial. Estas herramientas se encargan de la corrección automática de datos y el desarrollo de modelos predictivos. Gracias a esta capacidad analítica, el sistema no solo mide la calidad del aire actual, sino que permite emitir pronósticos a corto plazo, facilitando la anticipación ante posibles episodios de contaminación atmosférica.
Colaboración científica nacional e internacional
El desarrollo de SIMA contó con la participación de destacados académicos de diversas facultades y centros de investigación de la UTP, incluyendo a la Dra. Yessica Sáez, el Mgtr. Francisco Canto, la Lcda. Eny Serrano, la Dra. Nacarí Marín, el Dr. Pablo Montero y la Dra. Franchesca González. Asimismo, el proyecto se enriqueció con la cooperación internacional del Dr. Xinming Huang y el Mgtr. Antony García, del Worcester Polytechnic Institute (WPI) de Estados Unidos.
Este avance tecnológico representa una herramienta estratégica para las instituciones gubernamentales y la comunidad científica, posicionando a Panamá a la vanguardia del monitoreo ambiental inteligente en la región.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Estudio revela que el 60% de los niños latinoamericanos integra internet en su vida escolar
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *