UTP e IEEE Sección Panamá firman alianza estratégica para el desarrollo del IESTEC 2026

Panamá potencia la investigación científica global mediante el congreso IESTEC 2026

• La Universidad Tecnológica de Panamá y el IEEE Sección Panamá establecen un marco de colaboración para la organización del congreso científico IESTEC 2026.

(10/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) – Sección Panamá han formalizado una alianza estratégica para fortalecer la organización y proyección del congreso IESTEC 2026. Mediante la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU), ambas instituciones buscan potenciar la investigación científica y la difusión del conocimiento generado en territorio panameño a nivel internacional.

Este acuerdo se centra en el Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias Aplicadas y Tecnologías Emergentes (IESTEC), evento de alto nivel académico que se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre del 2026 en las instalaciones del Hotel Marriott, Albrook, en la Ciudad de Panamá.

Un marco para la excelencia académica e internacionalización

La colaboración entre la UTP y el IEEE representa un paso fundamental para asegurar que los avances científicos y técnicos presentados en el congreso cumplan con los más altos estándares globales. El convenio establece las bases operativas y académicas para que el IESTEC 2026 se mantenga como una plataforma de referencia para investigadores, profesionales y estudiantes de ingeniería de diversas latitudes.

Objetivos estratégicos del IESTEC 2026

El enfoque de esta alianza estratégica pretende no solo la organización logística, sino también garantizar que la producción científica panameña tenga una ventana de exposición hacia el resto del mundo. El congreso abordará temáticas críticas en áreas de ciencias aplicadas y tecnologías emergentes, fomentando un ecosistema de innovación que beneficie al sector académico y productivo del país.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Foto: Ernesto Ibarra, Presidente de IEEE-Sección Panamá y Carlos Medina, Director de Investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá.