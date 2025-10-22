La UTP presenta dos nuevos Laboratorios de biociencias y ciberseguridad con apoyo de Senacyt

Innovación en la UTP: refuerzan áreas estratégicas con nuevos Laboratorios financiados por Senacyt

• Estos nuevos Laboratorios tienen como objetivo impulsar la formación de talento humano de alto nivel y el desarrollo de proyectos de investigación en áreas estratégicas para el país, desde la salud hasta la seguridad digital.

(22/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) realizó el 21 de octubre la presentación oficial del Laboratorio de Investigaciones en Biociencias, Biotecnología y Ciencias Aplicadas (LIBBCA) y la inauguración del Laboratorio de Ciberseguridad. La construcción de ambos Laboratorios se concretó con el financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el apoyo administrativo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP).

La Dra. Ángela Laguna, rectora de la UTP, destacó la importancia del evento. «La oficialización e inauguración simultánea de dos laboratorios de vanguardia no es solo la apertura de nuevas instalaciones; es la materialización de nuestra visión de futuro, un futuro impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación al más alto nivel», afirmó.

LIBBCA: Centro de excelencia en Biociencias y Biotecnología

El LIBBCA, ubicado en el campus central de la UTP, está concebido como un centro de excelencia. Sus instalaciones han sido equipadas con tecnología de punta que incluye un microscopio electrónico de barrido, espectrofotómetros avanzados, PCR digital y otros equipos especializados.

La meta de este laboratorio es desarrollar análisis de alto nivel que permitan impulsar una amplia gama de proyectos institucionales, incluyendo aquellos que forman parte del Programa de Doctorado en Biociencias y Biotecnología de la Senacyt.

Laboratorio de Ciberseguridad: Formación de vanguardia

Por otro lado, la inauguración del nuevo Laboratorio de Ciberseguridad, ubicado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, posiciona a la UTP a la vanguardia en la formación de profesionales altamente capacitados para enfrentar los desafíos del ciberespacio.

Diseñado como un «campo de entrenamiento estratégico», el laboratorio permitirá a los estudiantes:

• Simular ciberataques.

• Analizar vulnerabilidades.

• Gestionar incidentes en tiempo real.

• Dominar el análisis forense digital con herramientas de estándar mundial.

• Realizar virtualización con Proxmox.

• Usar equipos de inteligencia artificial para la detección de amenazas.

Inversión estratégica para el desarrollo nacional

El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, reiteró el compromiso de la entidad con el proyecto. «En la Senacyt entendemos que invertir en ciencia no es un gasto: es una decisión estratégica para el desarrollo sostenible del país. Por ello, apoyamos con convicción proyectos como estos, que fortalecen la infraestructura científica y forman talento humano capaz de responder a los desafíos globales, desde la salud y la sostenibilidad, hasta la seguridad digital», señaló Ortega Barría.

La puesta en marcha de estos dos Laboratorios representa un paso significativo para la UTP en su rol de motor del desarrollo científico y tecnológico de Panamá.