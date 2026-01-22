Expertos advierten vacíos en regulación de arrendamientos turísticos dentro de propiedades horizontales

Proyecto de Ley 301 genera preocupación por la convivencia en propiedades horizontales

• La falta de exigencia de permisos previos de la Asamblea de Propietarios en el Proyecto de Ley 301 podría detonar conflictos legales en las propiedades horizontales del país.

(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El abogado Mario Vargas, presidente de la Asociación de Abogados en Administración de PH, emitió una alerta sobre los vacíos críticos que presenta el Proyecto de Ley N.° 301, el cual se encuentra actualmente en segundo debate en la Asamblea Nacional. Según el especialista, la propuesta que busca regular los arrendamientos turísticos omite regulaciones fundamentales para garantizar la armonía en las propiedades horizontales, lo que podría derivar en graves conflictos de convivencia.

Desafíos de convivencia y uso de suelo

Vargas reconoció que la intención de ordenar el fenómeno del arrendamiento a corto plazo es positiva, destacando avances en materia de registros ante la Autoridad de Turismo de Panamá y controles tributarios. No obstante, advirtió que la propuesta es incompleta al no abordar el núcleo del problema: el uso y la convivencia dentro de los residenciales. Para el experto, el conflicto real en las propiedades horizontales no radica exclusivamente en el pago de impuestos, sino en la gestión de las dinámicas «puertas adentro» que el proyecto no contempla.

Uno de los puntos más críticos señalados es que el texto legislativo permite la inscripción de la actividad turística a nivel estatal sin requerir que el dueño del inmueble demuestre la autorización previa de la Asamblea de Propietarios. Esta omisión podría generar contradicciones jurídicas entre el permiso otorgado por el Estado y el incumplimiento de los reglamentos internos de cada edificio o residencial.

Fiscalización e informalidad

El especialista también cuestionó la falta de mecanismos novedosos de fiscalización y cumplimiento dentro del proyecto. Mario Vargas alertó que la derogación del artículo 21 de la Ley 80, sin la creación de un régimen sancionatorio alternativo robusto, podría incentivar la informalidad en el sector de los arrendamientos vacacionales.

Ante este panorama, el abogado hizo un llamado a los diputados para que, durante el debate legislativo, se incorporen las herramientas necesarias para lograr una regulación integral. Concluyó que el objetivo debe ser una normativa que atienda tanto la recaudación fiscal como la estabilidad convivencial en las propiedades horizontales, evitando que se genere un desorden en la realidad operativa de los edificios a pesar de contar con una estructura legal en el papel.

