Ovación al Presidente Mulino en Oslo por su respaldo a la democracia en Venezuela

Venezolanos en Oslo agradecen apoyo del Presidente Mulino a María Corina Machado

• Mulino, de visita en la capital noruega con motivo de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, aseguró que el reconocimiento a Machado simboliza que «los astros se están alineando» tras la libertad del país sudamericano.

(09/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Presidente Mulino de Panamá, José Raúl Mulino, recibió una emotiva ovación por parte de ciudadanos venezolanos en Oslo, Noruega, en el marco de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Este año, el galardón fue otorgado a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Agradecimiento Público en Oslo

A su salida del Gran Hotel Oslo, sede de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, el Presidente Mulino fue recibido por decenas de periodistas y ciudadanos venezolanos. La multitud, aglomerada a las afueras del hotel, manifestó su agradecimiento en público por el constante apoyo que ha brindado el mandatario panameño a la causa liderada por Machado y la búsqueda por el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Ante los aplausos y felicitaciones, y gritos como «Gracias Presidente» y «Gracias Panamá«, Mulino se detuvo a saludar. El mandatario panameño reafirmó su postura, señalando que sin duda es el momento para que los venezolanos recuperen su libertad.

El Nobel como Símbolo de Libertad

El Presidente Mulino destacó el profundo significado del Premio Nobel de la Paz otorgado a Machado. Para él, el reconocimiento es un «enorme simbolismo de que los astros se están alineando tras la libertad de Venezuela«.

Mulino manifestó su esperanza de que la resonancia global generada por el premio tenga un impacto decisivo en el ámbito interno de Venezuela. «Yo espero que toda esta resonancia por el premio repercuta en lo interno y comprendan de que aquí no hay vuelta para atrás», afirmó Mulino, marcando la importancia del galardón como un punto de inflexión en la situación política venezolana.

Video:

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: