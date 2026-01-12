Acodeco alerta sobre incremento en la venta de productos vencidos en Panamá

Venta de productos vencidos persiste como la falta más común en comercios según Acodeco

• Tras intensos operativos de fiscalización, Acodeco identificó que la persistencia en comercializar artículos expirados sigue siendo la irregularidad principal en los establecimientos del país.

(12/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que la venta de productos vencidos se mantiene como la irregularidad más recurrente detectada en los comercios a nivel nacional. Según los registros de la institución, durante el año 2025 los operativos de fiscalización permitieron el decomiso de 182,726 artículos con fecha de expiración caducada, lo que representa un aumento de 19,743 productos en comparación con los 162,983 retirados en 2024.

La institución detalló que entre la mercancía incautada se encuentran alimentos, medicamentos y diversos productos de higiene, elementos que al estar vencidos constituyen un riesgo directo para la salud de los consumidores. Acodeco manifestó su preocupación por la persistencia de estas prácticas comerciales, a pesar de las acciones de decomiso, la destrucción de la mercancía y la aplicación de las sanciones correspondientes. En ese sentido, la entidad hizo un llamado a los comerciantes para que mantengan un control de inventarios más riguroso y retiren los productos de las estanterías de manera oportuna antes de que expire su fecha de uso.

Normativas de etiquetado y otras faltas detectadas

Acodeco recordó a los agentes económicos que ningún importador, distribuidor o proveedor está facultado para alterar, ocultar o modificar la información esencial contenida en el etiquetado. Esto incluye datos críticos como la fecha de vencimiento, la composición del producto, su origen, peso y precio.

Además de la comercialización de artículos expirados, la autoridad identificó otras irregularidades comunes durante sus inspecciones, tales como:

• Productos que carecen de una fecha de expiración visible.

• Fechas ilegibles o la presencia de doble marcación de precios.

• Alimentos detectados en evidente mal estado.

• Ausencia de precios a la vista del consumidor.

Recomendaciones y canales de denuncia para el consumidor

La entidad enfatizó que la verificación de la información en el etiquetado es una medida indispensable para los ciudadanos. La fecha de vencimiento, que debe figurar obligatoriamente en el empaque, es el factor fundamental para garantizar la calidad y frescura de los bienes adquiridos. Se aclaró que esta obligación no se limita a alimentos y medicinas, sino que se extiende a productos con componentes químicos como cosméticos, pinturas y artículos de limpieza del hogar, incluyendo detergentes, cloro y pastas dentales.

Acodeco sugirió a la población mantener una actitud vigilante, especialmente ante ofertas promocionales de tipo «2×1», las cuales en ocasiones podrían utilizarse para movilizar mercancía próxima a su vencimiento. En casos donde la fecha no sea visible, presente tachaduras o etiquetas superpuestas, se recomienda abstenerse de la compra. Para reportar estas anomalías, los consumidores tienen a su disposición a Sindi mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las redes sociales oficiales en Facebook y X bajo la cuenta @AcodecoPma, y el portal web institucional.