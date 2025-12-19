Inscripciones abiertas para el programa tecnológico Veranito Feliz 2026

Niños panameños aprenderán programación en el Veranito Feliz 2026



• Organizado por IEEE Sección Panamá y la Universidad de Panamá, esta iniciativa virtual busca fomentar el razonamiento lógico y la creatividad en la niñez panameña.

(19/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La niñez panameña tendrá nuevamente la oportunidad de adentrarse en el mundo de la tecnología gracias a la quinta edición del programa Veranito Feliz 2026, que para su próxima versión se desarrollará bajo el lema “Divirtámonos Programando”. Esta iniciativa, dirigida a estudiantes de entre 8 y 12 años, es impulsada por el Capítulo de Computación de la Sección Panamá del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), en alianza con la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación de la Universidad de Panamá.

Estructura y metodología del programa

El programa se organiza en cuatro niveles progresivos de aprendizaje, los cuales se llevarán a cabo durante tres semanas bajo una modalidad virtual. En este espacio, estudiantes universitarios se desempeñan como mentores para guiar a los participantes en áreas como programación, pensamiento crítico, resolución de problemas y uso creativo de las herramientas tecnológicas, utilizando un enfoque lúdico.

Los padres interesados en inscribir a sus hijos tienen como fecha límite el 26 de diciembre a través de los canales digitales dispuestos por la organización. Según explicó la ingeniera Donna Roper, Coordinadora General de Veranito Feliz 2026, el proyecto busca desafiar a los menores a desarrollar estructuras mentales sólidas y orientadas al futuro, fomentando habilidades que van más allá del código.

Competencias clave y desarrollo integral

El enfoque académico del programa está diseñado para fortalecer capacidades socioafectivas, liderazgo, trabajo en equipo y conciencia sobre ciberseguridad. Entre las competencias principales que se buscan potenciar destacan:

• Análisis y abstracción: Descomposición de problemas complejos.

• Creación y coordinación: Diseño de procesos lógicos y soluciones.

• Investigación y organización: Selección de información relevante y aplicación del método científico.

• Comunicación efectiva: Desarrollo de expresiones técnicas adecuadas al nivel de los participantes.

La visión de la ingeniera Roper sostiene que el objetivo primordial es desarrollar el pensamiento crítico para que los niños puedan enfrentar desafíos de su entorno utilizando la lógica de programación desde una experiencia divertida.

Impacto en mentores y crecimiento nacional

El impacto de Veranito Feliz 2026 también alcanza a los jóvenes mentores universitarios, quienes refuerzan sus habilidades técnicas y de comunicación de alto impacto. Este crecimiento se refleja en las cifras históricas del programa; mientras que en 2022 participaron 70 niños, para 2025 la cifra ascendió a 195 participantes, con un aumento significativo en la inclusión de niñas.

La modalidad virtual ha facilitado la participación de estudiantes en diversas provincias como Panamá Oeste, Panamá Este, Veraguas, Los Santos, Chiriquí, Herrera, Colón y Bocas del Toro. Además, el programa cuenta con la supervisión de observadores nacionales e internacionales para documentar su impacto pedagógico.

Compromiso con la transformación digital

El Dr. Ernesto Ibarra, Presidente del IEEE Sección Panamá, destacó que estos espacios representan un compromiso con la educación y la innovación. Ibarra enfatizó que formar tecnológicamente a la niñez es fundamental para construir las bases de un país más competitivo y consciente de su papel en la transformación digital global. Con la edición 2026 de «Divirtámonos Programando», la organización reafirma su labor en la promoción del conocimiento y el desarrollo sostenible desde edades tempranas.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: