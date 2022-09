Viceministro señala que el Ejecutivo está materializando cada uno de los acuerdos logrados en la Mesa de Diálogo

(6/Sep/2022 – web) Panamá.- El Viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral y vocero de la Mesa Única de Diálogo por Panamá, rechazó que el Gobierno nacional, haya “pateado” la Mesa, por el contrario afirmó: “hemos reconocido cada uno de los acuerdos que ahí se han dado, de hecho tenemos un 71 por ciento de acuerdos logrados con avances, algunos de ellos ya ejecutados y materializados y otros en desarrollo”.

Tejada añadió que se han establecido ocho comisiones de seguimiento, una por cada tema dentro de los 99 puntos que presentaron las alianzas y el Bastión del Orienta Chiricano.

No comprendemos los señalamientos que los gremios indican, lo cierto es que han incluido otros temas como por ejemplo en materia de vivienda, transporte y de carácter laboral donde se habla de un aumento general de salarios. Es imposible volver a revisar ese tema, cuando hace apenas seis meses que se fijó el nuevo salario mínimo”, acotó el viceministro Tejada.

Según la Secretaria Técnica de la Mesa de Diálogo, la ministra Doris Zapata Acevedo, el Gobierno Nacional está consciente de la legitimidad de los actores que están en la Mesa de Diálogo, pero también reconoce que ahí no está el sector productivo del país, no están los consumidores, no está el sector empresarial que conforma una base tripartita, entonces existen diversos cuestionamientos en ese sentido, y existe una alianza nacional que se creó con más de 650 gremios que se han organizado y que exigen estar presentes.

En otro punto el viceministro Tejada, consideró que sería irresponsable condicionar las negociaciones a la inclusión de otros temas que no han sido consensuados por las partes.

El Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la semana pasada el Decreto Ejecutivo que reconoce y crea la Comisión Nacional Ciudadanía por la Lucha Contra la Corrupción que era parte de los compromisos, ahora estamos modificando la ley de ACODECO, que está en un 80 por ciento de avance. También existe una mesa para el seguimiento del producto interno bruto en materia educativa por lo cual no vemos ninguna razón para decir que se están incumpliendo los acuerdos.

En este momento hemos hecho 17 ferias y agro tiendas en la comarca Gnobe Bugle, estamos ejecutando 20 centros de distribución de productos panamá a nivel nacional para buscar que esos productos lleguen del campo a la mesa, estamos materializando cada uno de los acuerdos así que no existe tal incumplimiento, puntualizó el vocero gubernamental.

Fuente/Foto: Mitradel