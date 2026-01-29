Víctor Concepción Perén asume presidencia de APATEL con metas de sostenibilidad para el sector hotelero

APATEL impulsa agenda de reformas para fortalecer el sector hotelero en Panamá

• El gremio se ha fijado el ambicioso objetivo de que el 50% de sus hoteles afiliados logren certificaciones internacionales de sostenibilidad para el cierre de 2026.

(29/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) presentó oficialmente su nueva agenda de reformas estratégicas destinadas a potenciar la competitividad y la sostenibilidad del sector hotelero. Durante la toma de posesión de la Junta Directiva para el periodo 2026, el nuevo presidente del gremio, Víctor Concepción Perén, reafirmó el compromiso de la organización con la generación de empleo formal y la modernización institucional.

Modernización y gobernanza gremial

La nueva administración de APATEL fundamentará su gestión en la transparencia y la articulación público-privada. Concepción Perén destacó que el gremio buscará consolidarse como un interlocutor técnico ante el Estado, participando activamente en la formulación de políticas públicas que impacten a la industria. La reforma interna incluye la actualización del código de ética, la revisión de estatutos y la digitalización de procesos para mejorar la toma de decisiones y la inteligencia de mercado.

Sostenibilidad y alianzas estratégicas

En el ámbito de la responsabilidad ambiental, APATEL anunció su adhesión al Código Ético Mundial para el Turismo de ONU Turismo. La meta institucional establece que, para finales de 2026, al menos la mitad de los hoteles asociados cuenten con certificaciones de sostenibilidad.

Para alcanzar estos objetivos, la asociación reforzará sus alianzas con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR, enfocándose en fortalecer la conectividad aérea y el turismo de reuniones (MICE).

Propuesta de régimen laboral especial

Uno de los pilares de la nueva agenda es el impulso a un régimen laboral especial para el sector hotelero. Esta iniciativa busca reconocer la estacionalidad operativa de la industria, facilitando la formalización del empleo y ampliando la base de cotizantes a la seguridad social. Según la directiva, el retorno de importantes grupos como Empresas Bern y el Hotel Hyatt Regency al gremio confirma la confianza del empresariado en esta visión renovada que busca consolidar al turismo como motor económico nacional.

