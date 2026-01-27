Transacciones de Visa en Panamá crecen más del 20% durante la temporada de fin de año

Las transacciones transfronterizas hacia el país registraron un repunte del 35%, consolidando a Panamá como un destino atractivo para viajeros de Estados Unidos y Costa Rica.
El uso de tecnología sin contacto de Visa se incrementa un 25% en el mercado panameño
• El reporte de Visa Consulting & Analytics destaca una aceleración en el consumo digital y presencial, impulsado por la demanda en sectores de turismo y entretenimiento.
(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La compañía Visa, líder global en pagos digitales, informó que la temporada de festividades en Panamá concluyó con una aceleración significativa en el gasto de los consumidores. De acuerdo con los datos analizados por Visa Consulting & Analytics (VCA), el volumen total de transacciones en diciembre de 2025 experimentó un crecimiento superior al 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El análisis de VCA refleja un cambio en las prioridades de consumo, donde categorías como hoteles, aerolíneas y alquiler de autos registraron un aumento del 10%. Asimismo, el sector de restaurantes creció más del 15% y el entretenimiento subió un 5%, lo que demuestra una clara tendencia hacia la inversión en experiencias durante el cierre de año. Javier Vazquez, líder regional de VCA, destacó que la infraestructura digital de pagos permitió a los usuarios realizar transacciones de forma ágil y segura.
Preferencias en el comercio minorista y pagos sin contacto
En el ámbito del comercio electrónico, las categorías de bienes digitales, transporte y supermercados fueron las más activas. Por su parte, las transacciones presenciales estuvieron lideradas por supermercados, restaurantes y estaciones de combustible. Un dato relevante es el incremento del 25% en el uso de la tecnología Tap to Pay de Visa, reafirmando que los consumidores panameños priorizan la conveniencia y la rapidez en sus puntos de venta.
Crecimiento del turismo internacional
Panamá se consolidó como un destino estratégico para el turismo internacional, con un aumento del 35% en las transacciones transfronterizas. Los viajeros procedentes de Estados Unidos y Costa Rica fueron los principales emisores de este gasto, lo que subraya el atractivo del país durante la temporada decembrina. Los datos fueron obtenidos a través de VisaNet, comparando el comportamiento transaccional de los años 2024 y 2025.
