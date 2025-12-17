Visa lanza nueva práctica global de asesoría en stablecoins para impulsar la innovación financiera

Visa Consulting & Analytics presenta servicios especializados de asesoría en stablecoins

• La nueva unidad de Visa Consulting & Analytics ofrecerá estrategias personalizadas para que instituciones financieras y comercios aprovechen el mercado de activos digitales estables.

(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Visa, líder global en pagos digitales, ha formalizado el lanzamiento de su nueva práctica global de asesoría en stablecoins. Esta iniciativa, integrada en la división de Visa Consulting & Analytics (VCA), tiene como objetivo proporcionar recomendaciones estratégicas e información técnica para que bancos, fintechs y comercios de diversos sectores logren adaptarse a la evolución de los activos digitales y optimicen sus procesos de crecimiento.

Innovación estratégica y mercado actual

La creación de esta práctica responde a un entorno donde la capitalización del mercado de activos estables ha sobrepasado los 250 mil millones de dólares. Según datos de la organización, el volumen de liquidaciones ha alcanzado una tasa anual de 2.5 mil millones de dólares, lo que motiva a las empresas a buscar una guía experta para desbloquear nuevas oportunidades. Javier Vazquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe, destacó que tener una estrategia integral es fundamental para convertir las tendencias emergentes en planes de acción que aceleren la innovación en la región.

Servicios especializados y capacidades de red

La práctica de asesoría en stablecoins se apoya en una red de consultores, científicos de datos y especialistas en productos para ofrecer una oferta integral que incluye:

• Programas de capacitación y formación sobre tendencias de mercado mediante Visa University.

• Desarrollo de planes de entrada al mercado y planificación estratégica específica.

• Dimensionamiento de casos de uso y protocolos de lanzamiento.

• Habilitación tecnológica para la integración técnica de estos activos en las infraestructuras existentes.

Trayectoria en tecnología blockchain

Visa mantiene un liderazgo histórico en la modernización de los pagos globales. En 2023, la compañía fue pionera al realizar pruebas piloto de liquidación utilizando USDC. Actualmente, la red gestiona más de 130 programas de emisión de tarjetas vinculadas a activos estables en más de 40 países. Asimismo, Matt Freeman, vicepresidente sénior de Navy Federal Credit Union, señaló que estas tecnologías representan una oportunidad para mejorar la velocidad y reducir los costos operativos en las transacciones para millones de usuarios a nivel mundial.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: