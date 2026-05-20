Alianza impulsa acciones de sostenibilidad y educación en el Día Mundial del Reciclaje

Una jornada especial de sensibilización y acción ambiental promovió la importancia de la economía circular y la gestión correcta de residuos en el Pacific Green Center.
Organizaciones y ciudadanos participan en actividades por el Día Mundial del Reciclaje
• Diversas fundaciones y empresas aliadas se reunieron para dictar ponencias educativas y recolectar materiales reciclables en favor del medio ambiente.
(19/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del Día Mundial del Reciclaje, la organización Voluntarios de Panamá, en alianza estratégica con Pacific Center, llevó a cabo una jornada especial de sensibilización y acción ambiental en las instalaciones de Pacific Green Center. El evento tuvo como objetivo principal promover la importancia del reciclaje, la adopción de la economía circular y el fomento de la participación ciudadana en favor del cuidado del medio ambiente.
Participación ciudadana y ponencias educativas
La actividad congregó a un grupo de voluntarios, ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad y fundaciones inscritas en la plataforma Ponteenalgo.com. Los asistentes formaron parte de diversas iniciativas educativas y jornadas dedicadas a la recolección de materiales reciclables, lo que sirvió para reforzar el mensaje institucional sobre la correcta gestión de los residuos sólidos y el impacto positivo que generan las pequeñas acciones colectivas en la sociedad.
Entre las agrupaciones participantes destacó la empresa Smart EcoWash, la cual dictó la ponencia titulada “El futuro del cuidado automotriz: sostenibilidad, eficiencia y nuevas oportunidades de negocio”. Asimismo, la organización Son Descar-T abordó el tema de la gastronomía sostenible con propósito, mientras que Renuevo Panamá presentó alternativas de reciclaje electrónico integradas dentro del modelo de economía circular. Por su parte, la iniciativa Botellas de Amor compartió propuestas para enfrentar la problemática del plástico mediante el uso de soluciones comunitarias.
Iniciativas para la niñez y movilidad eléctrica
El evento contó además con el apoyo de Petróleos Delta, gracias a cuyo trabajo conjunto se gestionó la visita de 25 niños procedentes del sector 9 de enero, ubicado en el corregimiento Amelia Denis de Icaza, dentro del distrito de San Miguelito, siendo esta una de las comunidades beneficiadas por los esfuerzos de ambas organizaciones. En el ámbito educativo infantil, la Fundación Trenco presentó el Teatrino del Libro con la obra “Una misión por el reciclaje”, una propuesta diseñada para sensibilizar a los niños y a sus familias. Por otro lado, la empresa EverGo expuso los avances y el futuro de la movilidad eléctrica en el territorio panameño.
Declaraciones de los organizadores
La organización Voluntarios de Panamá, destacó que este tipo de iniciativas reflejan cómo la colaboración directa entre las organizaciones, las empresas privadas y la ciudadanía en general puede generar cambios reales dirigidos a construir comunidades más sostenibles.
Por su parte, Pacific Center reafirmó su compromiso corporativo con el desarrollo sostenible y con la creación y promoción de espacios que impulsen la educación ambiental y la responsabilidad social empresarial. Alfonso Uzcátegui, representante de Pacific Center, expresó que en Pacific Green Center se sigue apostando de manera continua por iniciativas que conecten a la comunidad y que generen experiencias memorables para todos los visitantes. Con el desarrollo de estas actividades, ambas organizaciones buscan inspirar a más personas a incorporar hábitos sostenibles en su vida diaria y a transformarse en agentes activos de cambio para el planeta.
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