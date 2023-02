WIE-IEEE Panamá se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

• Conferencia (10 de febrero a las 10 a.m.) “Soy Mujer, Soy de Azuero y Hago Ciencia” organizada por la Sociedad de Telecomunicaciones de IEEE (Comsoc-IEEE, siglas en inglés) de Panamá, el Sistema Nacional de Investigación e Ingeniería de Telecomunicaciones y Sistemas Inteligentes Aplicados a la Sociedad

(10/Feb/2023 – wrb) Ciudad Panamá, Panamá.- El Capítulo de Mujeres en Ingeniería del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (WIE-IEEE, siglas en inglés) de Panamá se unirá a la fecha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se festeja el próximo 11 de febrero.

La Asamblea General de la ONU declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y tecnológica.

En su Resolución del 22 de diciembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas donde están representados todos los Estados Miembros, resumió la proclama de este Día Internacional y; además, exaltó las iniciativas llevadas a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y otras organizaciones competentes para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de ellas a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

La 8ª Asamblea del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia tiene lugar del 8 al 10 de febrero de 2023 en la Sede de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York donde mujeres expertas, jóvenes y profesionales en diálogos y debates para situar la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro de los programas de desarrollo sostenible.

Según la ONU “las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y, aunque representan el 33,3% de todos los investigadores, sólo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres” (https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day).

Programa local

En el caso de Panamá el programa de eventos para resaltar esa fecha se iniciará el 10 de febrero (10 a.m.) con la Conferencia “Soy Mujer, Soy de Azuero y Hago Ciencia” organizado por la Sociedad de Telecomunicaciones de IEEE (Comsoc-IEEE, siglas en inglés) de Panamá, el Sistema Nacional de Investigación e Ingeniería de Telecomunicaciones y Sistemas Inteligentes Aplicados a la Sociedad, en el Centro de Convenciones Carolina, La Villa de los Santos (Salón los Corales) de la Universidad Tecnológica en Azuero.

Además, el 11 de febrero (8 a.m.) se llevará a cabo el conversatorio “La trayectoria de investigadoras, docentes y estudiantes en la Universidad de las Américas (UDELAS)” organizada por la Rama Estudiantil de IEEE-Panamá en UDELAS. Quienes estén interesados en participar en este evento presencial deben inscribirse en el link: https://events.vtools.ieee.org/m/346425

El mismo 11 de febrero, pero a las 11 a.m., en el Salón RAI de la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá (UP), se presentará el estudio “Pioneras de la Ciencia en Panamá” co-organizado por WIE-IEEE Panamá junto con la UP, el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá (IMUP), el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá (CIEPS) y la Vicerrectoría de Extensión (VIEX) de la UP.

La Ing. Alexandra Montenegro, Presidente de WIE-IEEE-Panamá, destacó que “poco a poco el país ha empezado a reconocer el aporte de las científicas nacionales en varios campos del conocimiento, eso nos parece sumamente valioso porque se ha logrado visibilizar un aspecto que había permanecido anónimo durante mucho tiempo”.

Finalmente, también el 11 de febrero, a las 8 am., las 25 niñas y adolescentes que participaron en el STEM SUMMER CAMP 2023, organizados por WIE-IEEE Universidad Tecnológica de Panamá, realizarán una visita a los laboratorios del Instituto Smithsonian y un recorrido por Punta Culebra.

Vía SPG