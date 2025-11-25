Xavier Serbiá visita Palacio de Gobierno y evalúa proyectos de emprendimiento penitenciario

Asesor financiero Xavier Serbiá elogia visión emprendedora de la ministra de Gobierno



• El ex Menudo, escritor y asesor financiero, Xavier Serbiá, se reunió con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para discutir el Plan Libertad y los programas de resocialización del Sistema Penitenciario.

(25/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Palacio de Gobierno fue escenario de un encuentro con ideas renovadoras, prácticas y alcanzables, donde el ex Menudo, escritor y asesor financiero, Xavier Serbiá, fue recibido por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y su equipo de trabajo.

La visita de Xavier Serbiá se centró en conocer los esfuerzos del Ministerio en materia de resocialización y emprendimiento. El asesor financiero recibió una explicación detallada del proyecto Plan Libertad y de los diversos programas implementados por el Sistema Penitenciario para la rehabilitación de los privados de libertad.

Elogiando la Visión de Emprendimiento

Tras conocer el proyecto de los Remenditos, liderado por la ministra Montalvo, Serbiá expresó su fascinación por el enfoque. «Me encantó, porque es una emprendedora. La visión que tú respiras de ella es que hay que emprender, hay que hacer, hay que crear, hay que ejecutar y no hay que tener miedo», comentó.

Serbiá insistió en la necesidad de identificar opciones viables y que demuestren resultados concretos. Señaló la importancia de brindar segundas oportunidades: «Todos los seres humanos tenemos nuestras deficiencias, pero hay que darnos una oportunidad. Hay que darle las herramientas a la gente para que pueda emprender y lograr su propia libertad».

Un Camino de Emprendimiento en Marcha

La ministra Montalvo manifestó su satisfacción con la visita, indicando que muchas de las sugerencias y conceptos compartidos por el experto ya se encuentran en marcha, requiriendo solo formalización y seguimiento.

La titular de Gobierno hizo hincapié en el potencial existente dentro de los centros penitenciarios. «Tengo mucha gente preparada en los centros penitenciarios. Son gente que saben emprender, necesito es que aprendan a vender su producto», reiteró Montalvo. Su objetivo es claro: «Necesito que mis muchachos tengan otra visión y que ellos se la crean».

Recorrido Histórico y Cultural

Como parte de su visita, el experto también realizó un recorrido por los distintos salones del Palacio de Gobierno y su museo. La muestra, que narra la historia, el arte y la cultura de Panamá a través de colecciones que incluyen huacas precolombinas, el pasillo de las banderas y pinturas, resultó ser un tema que, según el texto, le «encantó y le pareció fascinante» a Xavier Serbiá.

