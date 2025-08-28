ZOLICOL impulsa el comercio regional con la ExpoFeria Interborders 2025

ZOLICOL se consolida como hub logístico en América Latina tras exitosa feria

La feria organizada por ZOLICOL promovió alianzas comerciales, innovación logística y nuevas oportunidades de inversión en Panamá.

Con infraestructura avanzada y servicios aduaneros eficientes, ZOLICOL se posiciona como referente del comercio internacional en América Latina.

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Colón, Panamá.- La Zona Libre de Colón (ZOLICOL) reafirmó su papel como motor estratégico del comercio regional con la realización de la ExpoFeria Interborders 2025, un evento que potencia las operaciones de exportación e importación y promueve la integración logística en Panamá.

La feria, organizada por ZOLICOL, reunió a representantes del sector logístico, empresarial y gubernamental, con el objetivo de consolidar alianzas comerciales y presentar soluciones innovadoras para el desarrollo de negocios transfronterizos. La iniciativa se enmarca en la estrategia de posicionamiento de ZOLICOL como hub de conexión internacional, facilitando el intercambio de bienes y servicios en un entorno competitivo y seguro.

Durante el evento, se destacaron los avances en infraestructura, digitalización y servicios aduaneros que fortalecen la capacidad operativa de ZOLICOL, permitiendo a empresas locales e internacionales optimizar sus procesos de importación y exportación. La feria también sirvió como plataforma para la promoción de nuevas oportunidades de inversión y expansión comercial.

Con esta acción, ZOLICOL reafirma su compromiso con el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, posicionándose como un referente logístico en América Latina. La ExpoFeria Interborders 2025 marca un hito en la evolución del comercio panameño, impulsando la competitividad y conectividad de la región.