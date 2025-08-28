ZOLICOL impulsa el comercio regional con la ExpoFeria Interborders 2025

ZOLICOL celebró la ExpoFeria Interborders 2025, fortaleciendo su rol como centro logístico clave para exportaciones e importaciones en la región.

ZOLICOL se consolida como hub logístico en América Latina tras exitosa feria

La feria organizada por ZOLICOL promovió alianzas comerciales, innovación logística y nuevas oportunidades de inversión en Panamá.

Con infraestructura avanzada y servicios aduaneros eficientes, ZOLICOL se posiciona como referente del comercio internacional en América Latina.

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Colón, Panamá.- La Zona Libre de Colón (ZOLICOL) reafirmó su papel como motor estratégico del comercio regional con la realización de la ExpoFeria Interborders 2025, un evento que potencia las operaciones de exportación e importación y promueve la integración logística en Panamá.

La feria, organizada por ZOLICOL, reunió a representantes del sector logístico, empresarial y gubernamental, con el objetivo de consolidar alianzas comerciales y presentar soluciones innovadoras para el desarrollo de negocios transfronterizos. La iniciativa se enmarca en la estrategia de posicionamiento de ZOLICOL como hub de conexión internacional, facilitando el intercambio de bienes y servicios en un entorno competitivo y seguro.

Durante el evento, se destacaron los avances en infraestructura, digitalización y servicios aduaneros que fortalecen la capacidad operativa de ZOLICOL, permitiendo a empresas locales e internacionales optimizar sus procesos de importación y exportación. La feria también sirvió como plataforma para la promoción de nuevas oportunidades de inversión y expansión comercial.

Con esta acción, ZOLICOL reafirma su compromiso con el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, posicionándose como un referente logístico en América Latina. La ExpoFeria Interborders 2025 marca un hito en la evolución del comercio panameño, impulsando la competitividad y conectividad de la región.

