Avances en el estudio y construcción de la carretera Quebrada Ancha – María Chiquita en Colón

MOP realiza consulta ciudadana sobre el proyecto de la carretera Quebrada Ancha – María Chiquita

• Autoridades y residentes de la provincia de Colón analizaron el alcance del proyecto carretero que busca optimizar la conectividad y el turismo en la región.

(13/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Colón, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo una consulta ciudadana centrada en el proyecto de la carretera Quebrada Ancha – María Chiquita, una obra que contempla el estudio, diseño, construcción y financiamiento de esta vía estratégica en la provincia de Colón. El evento contó con la asistencia de líderes comunitarios y moradores de la Costa Arriba, quienes conocieron de primera mano los planes de transparencia y participación que rigen esta infraestructura.

Componentes técnicos y marco legal del proyecto

Edgar Peregrina, director de la Oficina de Proyectos Especiales del MOP, expuso los detalles técnicos de la obra y subrayó su relevancia para la conectividad y el crecimiento económico de los sectores de Santa Rita y Costa Arriba. Peregrina explicó que estas sesiones son requisitos fundamentales para proceder con la inscripción de la servidumbre de la carretera, bajo el cumplimiento de la Ley 6 del 1 de febrero de 2006, la cual norma el ordenamiento territorial y el uso de suelo en el país.

Las consultas se desarrollaron en dos horarios y sedes: a las 10:00 a.m. en el sector de María Chiquita y a la 1:00 p.m. en la escuela de Santa Rita Arriba. En ambos espacios, los residentes locales y representantes de áreas circundantes plantearon inquietudes y recibieron información exhaustiva sobre el alcance de las labores de construcción.

Impacto en el turismo y desarrollo regional

Cristóbal Valencia, presidente de la Cámara de Turismo de Portobelo, manifestó que la nueva vía será un pilar para el fortalecimiento del acceso hacia la Costa Arriba de Colón. Según Valencia, la mejora en la infraestructura vial es clave para dinamizar la economía de la región y potenciar la actividad turística mediante un tránsito más eficiente.

Participación institucional y gubernamental

El encuentro fue respaldado por diversas autoridades, entre ellas el gobernador de Colón, Julio Hernández, junto a representantes de corregimiento. Por parte del MOP, asistieron Nancy Gaitán, coordinadora técnica de la Secretaría de Obras Públicas; Eligia De León, de la Sección Ambiental; Elvin Ábrego, director regional en Colón; y Gabriela Yángüez, de Asesoría Legal.

Asimismo, se contó con la presencia de Karla Allen, en representación de la empresa contratista Transeq–Estrella, y funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT). Con este proceso, el Ministerio de Obras Públicas reafirma su enfoque en la gestión ambiental responsable y la transparencia comunitaria como ejes del desarrollo provincial.

