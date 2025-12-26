Ana Paola Hall: El CNE no elige presidente, certifica la voluntad del pueblo de Honduras

Autoridades de Honduras defienden la institucionalidad: El CNE certifica el voto ciudadano



• La consejera Ana Paola Hall enfatizó que el rol del Consejo Nacional Electoral en Honduras es técnico y certificador, garantizando que la declaratoria oficial refleje fielmente el sufragio.

(26/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República de Honduras ha procedido con la firma y oficialización de la declaratoria de las elecciones generales de 2025. En este acto administrativo, la consejera Ana Paola Hall subrayó la naturaleza del organismo, señalando que el CNE no elige al presidente, sino que tiene la responsabilidad constitucional de certificar la voluntad del pueblo hondureño expresada de manera soberana a través del voto.

Certificación de la voluntad popular

A través de un pronunciamiento oficial y comunicaciones en redes sociales, la consejera Hall explicó la dialéctica de este proceso democrático, donde la institución actúa como garante de la transparencia. Hall confirmó que la firma de la declaratoria representa la culminación de un ciclo de verificación y escrutinio técnico, otorgando la credencial oficial a Nasry Asfura como mandatario electo de Honduras, conforme a los datos validados por el sistema electoral.

La funcionaria destacó que el compromiso de los consejeros es con el estado de derecho y la institucionalidad. Al firmar el documento, el pleno del CNE ratifica que los resultados para los niveles presidencial, legislativo y municipal han superado las etapas de impugnación y revisión, consolidando la base legal necesaria para el traspaso de mando.

Institucionalidad y paz social

El mensaje emitido por las autoridades electorales de Honduras busca reforzar la confianza ciudadana en el sistema democrático. La consejera Hall reiteró que la función del CNE es técnica y no política, limitándose a ser el custodio de las actas y el validador de los resultados finales. Con esta certificación, se espera que el país avance hacia una transición ordenada, respetando los canales institucionales previstos por la ley.

La declaratoria firmada por los consejeros del CNE en Honduras se remitió para su publicación en el diario oficial La Gaceta, cumpliendo así con el último requisito formal para la vigencia de los cargos electos y garantizando el respeto al mandato popular otorgado en los recientes comicios.