Donald Trump confirma captura de Nicolás Maduro y traslado a Estados Unidos

Fuerzas estadounidenses ejecutan extracción de Nicolás Maduro de Venezuela

• Tras una incursión denominada «ataque a gran escala», el mandatario estadounidense confirmó que el líder de Venezuela y su esposa se encuentran bajo custodia federal para enfrentar juicio en Nueva York.

(03/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En una serie de comunicados emitidos a través de sus redes sociales oficiales, Truth Social y X, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la ejecución de una operación militar sin precedentes en Venezuela. Según las declaraciones del mandatario, las fuerzas armadas estadounidenses realizaron un «ataque a gran escala» que resultó en la captura y extracción de Nicolás Maduro, quien fue trasladado fuera del territorio venezolano junto a su esposa, Cilia Flores.

Detalles de la operación militar

El presidente Trump calificó la incursión como un movimiento «brillante» y de alta precisión. Las detonaciones reportadas durante la madrugada en zonas estratégicas como Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota fueron parte del despliegue táctico para neutralizar objetivos específicos. Según reveló el mandatario en declaraciones posteriores, Maduro intentó negociar un acuerdo antes de la extracción, propuesta que fue rechazada por la Casa Blanca para proceder con el operativo de captura.

Actualmente, el líder de Venezuela se encuentra bajo custodia en una unidad naval estadounidense y será trasladado a la ciudad de Nueva York. Allí, deberá comparecer ante la justicia para enfrentar cargos por narcoterrorismo y conspiración, según lo detallado por la administración Trump en sus mensajes digitales.

Futuro político e impacto en la región

Donald Trump también utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los colaboradores del gobierno anterior en Venezuela, instándolos a cesar su lealtad para evitar consecuencias legales mayores. Asimismo, adelantó que Estados Unidos mantendrá una participación activa en la gestión de la industria petrolera venezolana para asegurar la estabilidad del suministro y evitar que los recursos financien estructuras criminales.

Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó las afirmaciones del presidente, indicando que con la captura de quien denomina el jefe del «Cártel de los Soles», se cierra un capítulo de ilegitimidad en el país suramericano. La Casa Blanca ha enfatizado que no se prevén nuevas acciones bélicas, dado que el objetivo principal de la misión de extracción fue cumplido satisfactoriamente.