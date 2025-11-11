Doble cita electoral: El Caribe se prepara para las elecciones en el Caribe de San Vicente y Santa Lucía

San Vicente y Santa Lucía anuncian fechas para las elecciones en el Caribe en noviembre y diciembre de 2025

• En San Vicente se enfrentarán el Primer Ministro Dr. Ralph Gonsalves (Partido Laborista Unido) y el Dr. Godwin Friday (Nuevo Partido Democrático).

• En Santa Lucía, el Primer Ministro Philip J. Pierre (Partido Laborista de Santa Lucía) se medirá contra el ex Primer Ministro Allen Chastanet (Partido Unido de los Trabajadores).

(11/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Caribe se prepara para una temporada política crucial, con el anuncio de dos elecciones en el Caribe que se celebrarán con pocos días de diferencia, atrayendo la atención regional hacia San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.

Los ciudadanos de San Vicente y las Granadinas acudirán a las urnas el 27 de noviembre de 2025. En esta contienda, el Primer Ministro, doctor Ralph Gonsalves, líder del Partido Laborista Unido, buscará la reelección enfrentando al líder de la oposición, doctor Godwin Friday, del Nuevo Partido Democrático.

Tan solo unos días después, el 1 de diciembre de 2025, los habitantes de Santa Lucía ejercerán su derecho al voto. El actual Primer Ministro, Philip J. Pierre, del Partido Laborista de Santa Lucía, se medirá contra el ex Primer Ministro, Allen Chastanet, del Partido Unido de los Trabajadores. Ambos líderes encabezarán a sus respectivas listas de candidatos en circunscripciones de toda la isla.

La temporada electoral de fin de año es crucial para la región, pues determinará el rumbo político y económico de ambos estados caribeños.

