Mia Mottley logra histórica victoria en las elecciones generales de Barbados con un tercer 30-0

El Partido Laborista de Barbados arrasa en las elecciones generales de Barbados por tercera vez consecutiva

• Tras una victoria sin precedentes en las urnas, el gobierno de Barbados se prepara para anunciar un nuevo Gabinete bajo un mandato absoluto del BLP.

(16/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bridgetown, Barbados.- La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el Partido Laborista de Barbados (BLP) han marcado un hito en la historia política regional al obtener una tercera victoria consecutiva en las elecciones generales de Barbados. En una manifestación contundente de apoyo popular, el BLP logró adjudicarse los 30 escaños que componen el Parlamento, replicando los resultados obtenidos previamente en los comicios de 2018 y 2022.

Un mandato sin precedentes históricos

Esta victoria representa la primera ocasión en la historia democrática de Barbados en la que una organización política consigue tres triunfos electorales seguidos con un marcador de 30-0. El desenlace de la jornada electoral refuerza el liderazgo de Mottley y ratifica el dominio absoluto del BLP en la gestión gubernamental del país caribeño.

El impacto de este resultado derivó en la declaración de un día festivo el pasado viernes, seguido de actos de acción de gracias y celebraciones públicas durante el sábado. Según la información oficial, se tiene previsto que el anuncio sobre la conformación del nuevo Gabinete ministerial se realice en las próximas horas para dar inicio al nuevo periodo de gestión.

Desafíos para la oposición política

La ausencia total de representación en el Parlamento genera una situación crítica para el Partido Laborista Democrático, principal fuerza de oposición en la isla. El resultado de las elecciones generales de Barbados plantea interrogantes sobre el proceso de reconstrucción y el rumbo futuro que deberá tomar la oposición ante el control total del poder legislativo por parte del oficialismo.

