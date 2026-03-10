Celebran Encuentro Nacional de Mujeres Panameñistas para impulsar el emprendimiento femenino

Encuentro Nacional de Mujeres Panameñistas propone fondo de capital semilla y formación

• Más de 200 mujeres se reunieron en Albrook para debatir sobre autonomía económica y presentar un anteproyecto de ley que crea el fondo Aprendo y Emprendo.

(10/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Mujeres Panameñistas bajo el lema “Voces de mujer que construyen futuro”. La jornada reunió a más de 200 lideresas provenientes de diversas provincias del país con el objetivo de analizar los retos actuales en participación política, desarrollo económico y emprendimiento.

El evento, desarrollado en el área de Albrook, contó con la presencia de Mireya Montemayor, secretaria nacional de la Mujer, y Erika González, secretaria general del Partido Panameñista, quien asistió en representación del presidente del colectivo, el diputado Jorge Herrera.

Propuesta de capital semilla y formación

Durante el desarrollo del acto, Mireya Montemayor presentó el anteproyecto de ley para la creación del fondo “Aprendo y Emprendo para Mujeres y Juventud”. Esta iniciativa técnica busca establecer mecanismos que faciliten el acceso a capital semilla y programas de formación empresarial, con un enfoque prioritario en las comunidades con mayores necesidades económicas del territorio nacional.

Montemayor explicó que el documento ha sido entregado formalmente para su remisión a la presidencia del partido y de la Asamblea Nacional. El propósito es fomentar un debate nacional sobre políticas públicas que fortalezcan el ecosistema emprendedor para mujeres y sectores juveniles.

Desafíos en la igualdad y participación política

Por su parte, la secretaria general Erika González subrayó que la fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre la lucha por la igualdad. González enfatizó la importancia de erradicar la violencia de género y asegurar la apertura de nuevos espacios para las mujeres dentro del ámbito político panameño.

En esa misma línea, Rosalía Hooker, secretaria provincial de la Mujer en Bocas del Toro, instó a las asistentes a mantener una preparación constante para incrementar la representación femenina en los puestos de toma de decisiones.

Análisis de brechas sociales

La jornada incluyó una sesión de capacitación dirigida por la consultora internacional Fanny Ramírez. En su intervención, Ramírez analizó las barreras estructurales que persisten en Panamá y que limitan el acceso de las mujeres a las oportunidades económicas. No obstante, destacó que el trabajo conjunto entre diversos sectores de la sociedad es fundamental para lograr una transformación social sostenible.

El encuentro concluyó como una plataforma de diálogo y formación orientada a generar propuestas concretas para el desarrollo integral de la mujer en la sociedad actual.

