Grupo BID lanza iniciativas para modernizar la logística y el talento digital en Centroamérica

El Grupo BID impulsa la integración regional con los programas Cargo Pass y Talent Up

• Bajo el programa «América en el Centro», estas nuevas herramientas buscan generar beneficios económicos superiores a los US$700 millones anuales y fortalecer el desarrollo juvenil mediante más de 60,000 becas en tecnología.

(11/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo) celebró en Ciudad de Panamá la 39ª Reunión de Gobernadores de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Este encuentro, que precede a la Asamblea Anual del organismo en Paraguay, reunió a ministros de finanzas, economía y líderes del sector privado para definir las estrategias de crecimiento sostenible bajo el programa regional «América en el Centro», enfocado en la integración económica y la inversión en capital humano.

Innovación logística con Cargo Pass

Como parte de los resultados de la reunión, el Grupo BID anunció el lanzamiento de Cargo Pass, un programa regional destinado a modernizar la gestión logística en el Corredor del Pacífico. Esta vía moviliza aproximadamente el 90% de la carga de Centroamérica, y la iniciativa busca reducir las demoras en las fronteras y mejorar la trazabilidad de las mercancías. Con una inversión proyectada de US$130 millones, se estima que el programa podría generar beneficios económicos para la región que superan los US$700 millones anuales.

Desarrollo de capacidades con Talent Up

Simultáneamente, la institución presentó Talent Up, una iniciativa desarrollada en alianza estratégica con Google. El programa inicia con la oferta de más de 60,000 becas orientadas al desarrollo de habilidades en computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos. El presidente del organismo, Ilan Goldfajn, destacó en tercera persona que este proyecto es fundamental para cerrar la brecha entre la inversión tecnológica y las capacidades reales de la fuerza laboral, permitiendo que la juventud acceda a empleos más productivos.

Durante el año 2025, el programa «América en el Centro» coordinó operaciones por un total de US$2,200 millones. La 39ª Reunión de Gobernadores reafirma la visión del Grupo BID de actuar como un catalizador para la resiliencia y la productividad regional, priorizando soluciones concretas ante los desafíos transfronterizos y la modernización de los servicios logísticos en el istmo.

