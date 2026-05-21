IDEA Internacional y la Registraduría analizan los riesgos de la desinformación para la integridad electoral en Colombia

Un documento de políticas elaborado por IDEA Internacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil examina cómo la manipulación digital y la violencia política amenazan la confianza ciudadana en los procesos democráticos.
Estudio revela el impacto de las narrativas de fraude sobre la integridad electoral en Colombia ante los próximos comicios
• En el marco de las próximas elecciones presidenciales, expertos y autoridades proponen fortalecer la corresponsabilidad social y la regulación tecnológica para contrarrestar las narrativas sistemáticas de fraude.
(20/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, realizaron un diálogo de alto nivel para presentar su más reciente documento de políticas sobre el impacto de la desinformación en la integridad electoral en Colombia, en un contexto marcado por la transformación digital y la violencia política. El encuentro se produce de cara a los comicios presidenciales y vicepresidenciales fijados para el 31 de mayo, contemplando una eventual segunda vuelta para el 21 de junio.
El espacio de concertación reunió a representantes de la comunidad internacional y la cooperación, misiones de observación, academia, agrupaciones civiles y al registrador nacional del Estado Civil de Colombia, Hernán Penagos. El objetivo del intercambio fue promover el análisis de los riesgos que enfrenta la democracia en el actual entorno informativo. Durante la apertura, el oficial de programas de IDEA Internacional, Nicolás Liendo, destacó la relevancia de generar estos encuentros entre actores clave para abordar los desafíos emergentes de la desinformación y fortalecer la confianza de la ciudadanía.
Riesgos sistémicos del entorno digital
La presentación central estuvo a cargo de la directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, Marcela Ríos Tobar, quien expuso los principales hallazgos del estudio. La directora advirtió que la desinformación se ha convertido en un riesgo sistémico que atenta contra la estabilidad democrática, especialmente a través de narrativas infundadas de fraude que buscan erosionar la confianza pública y debilitar la legitimidad de los resultados en las urnas.
El informe subraya que, si bien el país cuenta con una institucionalidad sólida y procesos reconocidos por su calidad, enfrenta desafíos estructurales como la violencia política, la fragmentación de los medios de comunicación y la rápida circulación de contenidos engañosos. El documento detalla que este fenómeno se amplifica en entornos digitales caracterizados por cámaras de eco, alta emocionalidad y baja regulación, lo que facilita la propagación de datos manipulados y dificulta la deliberación pública informada.
Garantías institucionales y corresponsabilidad
Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, resaltó las acciones ejecutadas para asegurar la transparencia de los comicios y recordó que la multiplicidad de actores involucrados salvaguarda el proceso. El funcionario sostuvo que las votaciones son operadas por miles de personas, incluyendo jurados de votación, testigos electorales, jueces de la República y observadores nacionales e internacionales, lo que brinda plenas garantías a la población.
El estudio técnico también llama la atención sobre peligros emergentes vinculados al uso de nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, además de la creciente influencia de los creadores de contenido en el debate político. Estos elementos, combinados con la proliferación de discursos de odio y la violencia política digital, amenazan con alterar la equidad en la competencia electoral. Ante esto, IDEA Internacional enfatizó que la evidencia comparada demuestra que el impacto real de la desinformación depende de cómo los actores políticos la instrumentalizan, por lo que plantea la necesidad de construir una corresponsabilidad entre sectores públicos, privados y sociales.
Entre las recomendaciones finales plasmadas en el texto se incluyen el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el diseño de estrategias de comunicación preventiva y pedagógica, la consolidación de las capacidades de monitoreo del entorno digital y la adopción de marcos regulatorios adecuados para los nuevos desafíos tecnológicos.
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