Mauricio Lizcano denuncia amenaza de muerte contra su padre en plena campaña presidencial

«¿Hasta cuándo se intenta silenciar la democracia?»: Lizcano, amenazado, pide freno a la violencia política

• En un momento de preocupación por la seguridad de los líderes políticos en Colombia, el precandidato presidencial Mauricio Lizcano alzó su voz tras recibir una amenaza de muerte contra su padre.

(07/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Colombia.- El precandidato a la presidencia de Colombia, Mauricio Lizcano, denunció públicamente el 6 de octubre de 2025 (8:20 pm, hora local de la denuncia) que había recibido una amenaza de muerte contra su padre en la sede de su campaña presidencial en Manizales.

Confirmó haber recibido un sufragio (un arreglo o corona fúnebre) en la sede de su campaña con una amenaza directa contra la vida de su padre, Óscar Tulio Lizcano, quien fue víctima de secuestro en el pasado.

Expresó un enérgico rechazo al acto: «Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro. Rechazo profundamente este acto cobarde.»

Hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad, enfocándose en la defensa de la democracia y la seguridad: «La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad mía y la de mi familia. ¿Hasta cuándo en Colombia se amenaza para intentar silenciar la democracia?»

Enfatizó que este tipo de acciones son un ataque al proceso democrático:

«La violencia jamás podrá ser un medio para acallar las ideas o las voces disidentes.»

«Este acto es un atentado directamente a la democracia.»

La denuncia, hecha a través de su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter) y replicada en diversos medios, buscaba movilizar a los organismos de seguridad del Estado para obtener garantías de protección.