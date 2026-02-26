La OEACP impulsa un cambio hacia el multilateralismo soberano en Guinea Ecuatorial

Malabo será sede de la histórica 11ª Cumbre de la OEACP y su 50º aniversario

• La cumbre marcará el 50º aniversario del organismo, centrándose en transformar las vulnerabilidades estructurales en influencia geopolítica global.

(26/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Malabo, Guinea Ecuatorial.- La OEACP (Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico) finaliza los preparativos para su 11ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo de 2026 en Malabo, Guinea Ecuatorial. El encuentro se desarrolla bajo el lema “Una OEACP transformada y renovada al servicio de un multilateralismo inclusivo, sostenible y basado en la confianza”, coincidiendo con la celebración del 50.º aniversario de la fundación del organismo (1975-2025).

Un cambio estratégico hacia la soberanía económica

Bajo la dirección del Secretario General Moussa Saleh Batraki, quien asumió el cargo en marzo de 2025, la organización de 79 miembros se dispone a implementar una estrategia diseñada para evolucionar desde los paradigmas tradicionales de ayuda Norte-Sur hacia un modelo de multilateralismo soberano. Este giro deliberado busca fortalecer la influencia geopolítica de sus integrantes mediante cuatro pilares fundamentales:

• Inversión Privada Sostenible: Transición hacia asociaciones con el sector privado en sectores críticos como infraestructura, energía verde y transformación digital.

• Asociaciones Fortalecidas: Relanzamiento de la relación con la Unión Europea bajo el marco del Acuerdo de Samoa, buscando un equilibrio y diversificación de socios globales.

• Reforma Institucional: Ejecución de cambios estructurales para garantizar autonomía financiera y transparencia.

• Cooperación Sur-Sur: Impulso al comercio intrarregional como mecanismo de resiliencia ante presiones económicas externas.

Liderazgo y compromiso regional

El Secretario General de la OEACP, Moussa Saleh Batraki, destaca en tercera persona que la ambición de la organización es volverse más ágil, transparente e influyente en un panorama global en constante cambio. La cumbre reunirá a los jefes de Estado de todos los países del CARIFORUM para formalizar estas transformaciones, asegurando que la entidad mantenga su relevancia al iniciar su segundo medio siglo de existencia.

Respuestas a los desafíos globales del siglo XXI

Al representar a 1.200 millones de personas, la OEACP se posiciona como una fuerza decisiva para abordar las crisis contemporáneas. La agenda de Malabo priorizará la adaptación climática para los Estados miembros en primera línea de vulnerabilidad, así como el cierre de la brecha digital en África, el Caribe y el Pacífico. Asimismo, se desarrollarán estrategias unificadas para combatir las crecientes disparidades económicas y sociales a nivel global, reafirmando el papel del organismo como un actor clave en la política internacional.

