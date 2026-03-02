El sector privado propone vincular la reforma educativa con las necesidades del mercado laboral

CoSPAE aboga por la empleabilidad y pertinencia en la propuesta de reforma educativa

• El Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (CoSPAE) plantea que la nueva reforma educativa debe priorizar la formación técnica y socioemocional para cerrar la brecha de empleabilidad en el país.

(02/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Este 2 de marzo, un total de 876,605 estudiantes inician el periodo lectivo en todo el territorio nacional, de los cuales 737,200 pertenecen al sector oficial y 139,405 al sector particular. Este retorno a las aulas se produce en un momento decisivo para el país, marcado por el debate sobre una reforma educativa que pretende establecer una ley marco de cobertura integral, abarcando todos los niveles de enseñanza.

Formación con enfoque en la empleabilidad

El Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (CoSPAE) ha señalado que el núcleo de la discusión no debe limitarse a la cobertura o revisión de contenidos generales, sino a la garantía de una formación pertinente. Carmen Sealy de Broce, presidenta de CoSPAE, enfatizó que la reforma educativa debe identificar las necesidades reales del mercado laboral panameño para ajustar la oferta académica en función de estas demandas.

Sealy de Broce resaltó que, además de fortalecer las bases en ciencias, matemáticas y comprensión lectora, es imperativo integrar habilidades socioemocionales en el currículo. El pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la capacidad de adaptación son vistos como pilares esenciales para que los jóvenes puedan enfrentar un entorno global que exige un aprendizaje continuo y dinámico.

Actualización curricular y conexión con el mercado

Dentro de las propuestas que rodean la reforma educativa, destaca la creación de un Equipo Nacional de Actualización Curricular. Para el sector privado, este organismo debe trabajar bajo la premisa de hacia dónde se dirige el desarrollo económico de Panamá. El dominio de tecnologías, herramientas digitales e idiomas ya no se consideran valores agregados, sino competencias básicas para la competitividad del estudiante.

La presidenta de CoSPAE también hizo un llamado a la corresponsabilidad entre el sector empresarial y la academia. Aseguró que las empresas deben precisar con exactitud las habilidades que requieren, permitiendo que las instituciones educativas reaccionen de manera oportuna para cerrar las brechas de talento existentes.

Un modelo educativo competitivo

El regreso a clases 2026 se convierte así en el escenario propicio para impulsar un modelo que trascienda la educación tradicional. El objetivo final de la reforma educativa debe ser la preparación de ciudadanos empleables y competitivos, capaces de responder de manera eficiente a los retos de los sectores motores de la economía nacional, asegurando así un impacto positivo en la productividad del país.

