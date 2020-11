40 de cada 100 diabéticos no saben que tienen la enfermedad

• Se espera que para el 2030 sean 5.4 millones de pacientes diagnosticados con diabetes de tipo 2 en la región de Centroamérica y el Caribe.

• 10 de cada 100 personas en la región tienen la enfermedad.

(11/Nov/2020 – web) Panamá.- En el mundo, 40 de cada 100 personas que tienen diabetes de tipo 2 (DT2) no lo saben¹, y se estima que para el 2030 los pacientes diagnosticados en la región de Centroamérica y el Caribe podrían ascender a 5.4 millones².

Esto podría ocurrir porque los síntomas de la DT2 tardan años en manifestarse con lo que aparecen los diagnósticos tardíos y las complicaciones. Padecer diabetes incrementa tres veces el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de falla renal³.

Por lo anterior, es crítico realizar acciones que cambian vidas para prevenir la enfermedad o al menos diagnósticarla tempranamente, de forma que se pueda hacer un abordaje integral y controlar simultáneamente los niveles de glucosa, lípidos, presión arterial y el peso, entre otros.

La diabetes de tipo 2 es una enfermedad metabólica crónica que afecta la forma en la que el cuerpo procesa el azúcar (glucosa) en la sangre. Esto porque no produce o se vuelve resistente a la insulina, hormona que permite que el azúcar penetre en las células y se convierta en fuente de energía⁴.

“Uno de los mayores retos en el tratamiento de esta condición es que se aborda de forma pasiva y hoy sabemos que coexiste con otros padecimientos como enfermedad cardiovascular o falla renal, por lo que debemos buscar que el abordaje del paciente sea holístico e integral, lo cual permitirá establecer tratamientos, planes de seguimiento y análisis que controlen no solo la enfermedad primaria, sino también los padecimientos correlacionados” indicó Esteban Coto, Gerente Médico de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe.

De no contar con un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, la diabetes de tipo 2 puede incrementar los riesgos de presentar complicaciones serias como ceguera, daños neurológicos y úlceras en los pies que podrían generar una infección y en caso extremo provocar una amputación⁶.

El sobrepeso que es considerado uno de los detonantes más comunes de la diabetes, sigue creciendo en el mundo debido a estilos de vida poco saludables. Según los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, más de 1900 millones de adultos presentan un peso por encima de lo recomendado, de ellos, 247 millones son obesos⁸.

“En AstraZeneca trabajamos para educar sobre la importancia de la prevención y de cómo identificar los factores de riesgo para que el paciente cuente con un diagnóstico oportuno que nos permita ofrecer soluciones terapéuticas innovadoras para brindar un beneficio real. Buscamos crear conciencia de que la diabetes es mucho más que medir la glucosa y que se puede vivir una diabetes controlada, siempre bajo supervisión médica continua y realizando acciones que cambian vidas.”, concluyó el Dr. Coto.

Tratamiento

Entre las principales recomendaciones para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes de tipo 2, se encuentran: llevar una dieta saludable que implica eliminar o disminuir el consumo de azúcar y grasa saturadas, realizar ejercicio regular de al menos 30 minutos diarios, evitar el consumo de tabaco, llevar un control constante del peso corporal y realizar chequeos médicos de manera periódica.

En el caso de los pacientes que requieran un medicamento para el control de su enfermedad, es fundamental que sigan y atiendan las recomendaciones de su médico tratante.

Acerca de AstraZeneca

AstraZeneca es una empresa biofarmacéutica global centrada en la ciencia que se enfoca en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos bajo prescripción médica, principalmente para el tratamiento de enfermedades en tres áreas terapéuticas – Oncología, Enfermedades cardiovasculares, renal y metabólicas (CVRM), y Respiratorio.

Fuente/Foto: AstraZeneca

