9 de cada 10 personas que padecen prediabetes, no lo saben

• La plataforma www.prediabetes.la, ofrece un cuestionario para descubrir si las personas son propensas a desarrollar la enfermedad.

(11/Ago/2021 – web) Panamá.- 9 de cada 10 personas que tienen prediabetes no saben que viven con dicha condición[1], esto debido a la falta de conocimiento de los principales síntomas que alertan sobre la presencia de esta enfermedad. De no ser atendida, puede avanzar hacia la siguiente etapa: diabetes tipo 2, un padecimiento crónico degenerativo que afecta a aproximadamente 200 mil panameños[2]

Y es que de acuerdo con la situación actual que se vive en el mundo, es fundamental actuar en función de la prevención. La prediabetes es una condición en donde el cuerpo comienza con problemas para regular el azúcar en la sangre, puede presentarse en cualquier persona sin importar su edad, género, nivel socioeconómico e incluso país[3].

De acuerdo con el Dr. Víctor E. Román Toro, especialista en Medicina Interna, Endocrinología y Nutriología “la prediabetes es una sala de espera en la que los pacientes tienen la oportunidad de evitar la diabetes, por lo que es necesario que estén alertas y lleven a cabo un monitoreo constante de su salud, aunado a una alimentación balanceada, a rutinas de ejercicio constantes y la adherencia al tratamiento, en caso de que así lo indique el médico”.

A decir del Dr. Román Toro, las personas desconocen los principales síntomas asociados a la prediabetes, los cuales se manifiestan por medio de la fatiga, visión borrosa, encías rojas e inflamadas, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies y aumento del apetito por lo que en ocasiones esta condición pasa desapercibida.

Por su parte el Dr. Mario G. Valdés Laínez, Especialista en Endocrinología y Medicina Interna,explicó que “es importante prestar atención a los niveles de glucosa si las personas presentan uno o más de los siguientes factores de riesgo: sobrepeso u obesidad, padecimientos cardiovasculares, triglicéridos altos, hipertensión y ser mayor a 45 años.”

En conferencia de prensa “Una oportunidad llamada prediabetes”, los expertos señalaron que la llegada de la COVID-19 llevó a los pacientes con prediabetes a disminuir sus cuidados, pues estuvieron sometidos a enormes cargas de estrés, experimentando cambios drásticos en sus hábitos de vida, lo que los puso en una situación de vulnerabilidad; en algunos casos descuidaron su alimentación, adoptaron una rutina sedentaria e incluso suspendieron sus controles médicos por miedo a estar expuestos a un contagio.

¿Pero por qué es importante reconocer el riesgo de la prediabetes? Aproximadamente entre 5 % y 10% de las personas con prediabetes, de no realizar modificaciones para tratarla, desarrollarán diabetes[4].

Entonces, podríamos pensar que muy pocas personas llegarán a tener diabetes y el resto sólo permanecerá en prediabetes; sin embargo, las personas que viven con este factor de riesgo (prediabetes) ya comienzan a presentar deterioro en su salud. Por ejemplo, en comparación con una persona con niveles de glucosa en sangre normales, alguien con prediabetes tiene casi el doble de riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares (del corazón)[5].

Actualmente, se ha demostrado una reducción de las complicaciones derivadas de la diabetes o prediabetes, gracias al seguimiento del tratamiento médico con metformina de liberación prolongada, además de hábitos de saludables, lo que permiten llevar al paciente un correcto control de sus índices glucémicos, lo cual favorece con la adherencia, permitiéndoles una mejora en su calidad de vida y en su salud en general.

Diversos estudios han evaluado los principales pilares de tratamiento para la prediabetes, entre ellos los cambios en el estilo de vida (dieta adecuada y ejercicio físico). Por ejemplo, el estudio Finish DPS evaluó la implementación de una dieta correcta y ejercicio en pacientes con problemas para controlar la glucosa (prediabetes) y su capacidad de reducir el riesgo de desarrollar diabetes a los 3 y 7 años. En los resultados de dicho estudio se observó una reducción de 58% en el riesgo de presentar Diabetes tipo 2[6].

La actual pandemia nos da la oportunidad de entender más sobre las implicaciones de la salud personal, además de que se aceleró el uso de la telemedicina para que los pacientes sigan atendiéndose sin descuidar sus tratamientos.

Con la intención de que las personas de Panamá se familiaricen con la prediabetes existe la plataforma www.prediabetes.la, a través de la cual podrán realizar un cuestionario para descubrir si son propensos a desarrollar la enfermedad. Es importante destacar que éste no sustituye la consulta médica por parte de un experto quien valorará sus niveles de glucosa en la sangre.

