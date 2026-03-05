Mayo Clinic colabora en estudio que reduce el riesgo de muerte por cáncer de mama con abemaciclib

Nuevo estándar de tratamiento con abemaciclib para pacientes de alto riesgo según Mayo Clinic

• Investigadores de Mayo Clinic validan la eficacia de un inhibidor de CDK4/6 que logra disminuir la recurrencia y la diseminación de la enfermedad en etapas iniciales y de alto riesgo.

• El estudio publicado en Annals of Oncology establece una nueva pauta terapéutica tras dos décadas sin avances significativos en la supervivencia de esta población de pacientes.

(05/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Rochester, Estados Unidos.- Investigadores de Mayo Clinic han colaborado en un nuevo estudio que demuestra que el medicamento abemaciclib mejora la supervivencia de las personas con cáncer de mama en etapa inicial y de alto riesgo.

En el ensayo clínico de fase 3 monarchE, dos años de tratamiento con abemaciclib (Verzenio®), en combinación con la terapia endocrina, redujeron el riesgo de muerte en un 15,8 % en comparación con la terapia endocrina empleada de manera aislada entre los pacientes con un tipo común de cáncer de mama en etapa inicial.

El ensayo clínico incluyó a más de 5.600 pacientes en más de 600 centros de investigación de 38 países. Todos los participantes tenían cáncer de mama con receptor hormonal positivo (HR+) y con receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo (HER2-), un subtipo que incluye el 70 % de todos los cánceres de mama, y también presentaban cáncer en al menos un ganglio linfático axilar, factor asociado a un mayor riesgo de recurrencia.

«Esta es la primera terapia que prolonga, de manera significativa, la supervivencia de esta población de pacientes en más de dos décadas,» dice el coautor del estudio Matthew Goetz, M.D., oncólogo clínico de mama en el Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic. «Con la adición de un solo medicamento a la terapia endocrina estándar, no solo estamos observando menos recurrencias, sino que también estamos reduciendo la probabilidad de muerte por cáncer de mama.»

Estos descubrimientos, publicados en Annals of Oncology, establecen el abemaciclib en combinación con la terapia endocrina como el nuevo estándar de tratamiento para este grupo de alto riesgo.

El abemaciclib es un inhibidor de CDK4/6, un tipo de medicamento que bloquea las proteínas implicadas en la división de las células cancerosas. Es el primer medicamento de su clase aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para tratar el cáncer de mama en etapa inicial, de alto riesgo y con afectación ganglionar. El Dr. Goetz dirigió previamente el ensayo clínico MONARCH 3, lo que llevó a la aprobación del abemaciclib por parte de la FDA en combinación con la terapia hormonal para el cáncer de mama HR+/HER2- avanzado.

«El abemaciclib ha sido desarrollado para tratar el cáncer de mama con receptor de estrógeno positivo de manera diferente a la quimioterapia, al ralentizar la proliferación de las células cancerosas,» explica el Dr. Goetz. «Ahora podemos afirmar, con seguridad, que los beneficios observados al principio, en términos de reducción de las recurrencias, se traducen en una mejora de la supervivencia, que es lo que más importa a los pacientes.»

Mientras la mayoría de los pacientes con cáncer de mama HR+/HER2- presentan buenos resultados a largo plazo, aquellos con afectación ganglionar o con tumores grandes o de alto grado tienen más probabilidades de sufrir una recurrencia.

Entre los pacientes que tomaron abemaciclib junto con la terapia endocrina, un 32 % menos experimentaron diseminación de la enfermedad después de siete años en comparación con quienes recibieron únicamente la terapia endocrina. Esto confirma que el abemaciclib ayuda a reducir el riesgo de recurrencia, incluso después de haber finalizado el tratamiento con el medicamento.

El seguimiento continuo determinará si el beneficio en la supervivencia se amplía con el tiempo.

Revise el estudio para obtener una lista completa de autores, divulgaciones y financiación.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: