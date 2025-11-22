Agotamiento laboral: Seis microacciones de autocuidado para afrontar el burnout en el trabajo

Más del 45% de los latinoamericanos padece agotamiento laboral : La importancia de las pausas y el descanso



• El burnout , reconocido por la OMS como un fenómeno ocupacional, afecta a casi la mitad de los trabajadores en Latinoamérica, lo que subraya la necesidad de incorporar el autocuidado como estrategia de sostenibilidad en el entorno laboral.

(22/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El entorno de trabajo actual, aunque propicio para el crecimiento, también impone una exigencia constante que, si se prolonga, puede derivar en el agotamiento laboral, o burnout. Este fenómeno, catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2019, se origina por el estrés crónico no gestionado. Los datos en Latinoamérica reflejan esta realidad: el 46% de los trabajadores asegura haber experimentado burnout en el último año, y un 14% lo vive con frecuencia.

Ante este panorama, el autocuidado se establece como una herramienta fundamental para proteger la salud integral. Integrar pausas y atender las señales de malestar corporal no disminuye la productividad, sino que la sostiene al prevenir el agotamiento físico y emocional. El enfoque del trabajo moderno debe priorizar el bienestar de las personas sobre la mera medición de rendimiento.

El Impacto Silencioso del Burnout

El burnout se manifiesta cuando el cuerpo y la mente operan sin el descanso y la recuperación necesarios. Sus síntomas iniciales son a menudo silenciosos, pero significativos, e incluyen:

• Cansancio constante y pérdida de apetito.

• Molestias físicas como contracturas musculares y trastornos digestivos.

• Debilitamiento del sistema inmunológico.

• Alteraciones hormonales que pueden impactar el metabolismo o el ciclo menstrual.

Los estudios confirman que la fatiga, el dolor muscular, el malestar digestivo y el insomnio son síntomas comunes del estrés prolongado. Además, existe un vínculo directo entre el intestino y el cerebro que demuestra cómo una digestión alterada puede afectar directamente la concentración y el estado de ánimo.

Heacleff Gutierrez, Science Head para la región en Opella, enfatiza que el cuidado personal debe extenderse al horario de trabajo. “Pasamos gran parte del día trabajando, y ahí también necesitamos cuidarnos. Detenerse un minuto, respirar y escuchar al cuerpo no es perder el tiempo: es la mejor inversión para seguir rindiendo con bienestar”, afirmó Gutierrez.

Seis Microacciones para un Bienestar Sostenido

Con el objetivo de fomentar el equilibrio físico y mental durante la jornada, Heacleff Gutierrez compartió seis recomendaciones de autocuidado, prácticas que Opella promueve bajo la visión de que el bienestar es una decisión simple y al alcance de todos.

1. Hacer pausas breves para moverse: Aliviar la tensión muscular mediante el movimiento, una de las causas más frecuentes de dolor corporal.

2. Cuidar la digestión: Comer con calma y en horarios regulares ayuda a prevenir la acidez o la sensación de pesadez. Un sistema digestivo equilibrado favorece la concentración y mantiene la energía.

3. Mantener una buena hidratación: La ingesta adecuada de líquidos es esencial para el rendimiento físico y mental, y apoya el funcionamiento del sistema inmunológico.

4. Atender síntomas leves: Prevenir la intensificación de malestares como fiebre, alergias o dolores musculares mediante el alivio oportuno, parte esencial del autocuidado responsable.

5. Ventilar los espacios de trabajo: Renovar el aire en ambientes cerrados reduce la exposición a alérgenos y mitiga las molestias respiratorias.

6. Dormir y desconectarse lo suficiente: El descanso al final del día es vital para que el cuerpo y la mente logren una recuperación efectiva.

Hacer del autocuidado un hábito constante no requiere grandes transformaciones, sino constancia y atención a las necesidades propias.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: