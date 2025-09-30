Industria de alimentos y bebidas impulsa la salud cardiovascular en América Latina y el Caribe

ALAIAB reafirma su compromiso con la salud cardiovascular mediante reformulación y fortificación de alimentos

• El sector industrial, representado por ALAIAB, destacó su trabajo continuo en innovación nutricional, programas de fortificación y promoción de estilos de vida saludables para mejorar la salud cardiovascular de los consumidores en América Latina y el Caribe.

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) reafirmó el compromiso del sector con el bienestar de los consumidores y la salud cardiovascular en América Latina y el Caribe, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón. La industria trabaja activamente para ofrecer soluciones basadas en la ciencia, la innovación y la responsabilidad social que permitan a las personas tomar decisiones informadas sobre su alimentación.

Innovación y Reformulación para una Mejor Nutrición

El sector industrial impulsa de forma constante la reformulación de su portafolio para reducir componentes críticos como azúcares, sodio y grasas saturadas, manteniendo la calidad y el sabor. Estos avances se evidencian en el mercado regional: en varios países, más de la mitad de los productos disponibles corresponden a opciones bajas o sin calorías. Además, se destaca que en la última década el promedio calórico por 100 ml se ha reducido cerca de un 20%, lo que subraya el compromiso de la industria con la diversificación y con ofrecer alternativas más saludables.

Variedad y Fortificación: Cerrando Brechas Nutricionales

La industria ha diversificado significativamente su oferta, adaptándola a necesidades nutricionales específicas de la población. Esto incluye productos libres de alérgenos, con fibra, prebióticos, probióticos y antioxidantes, así como opciones diseñadas para diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez mayor.

Programas de Fortificación Estratégica

A través de programas de fortificación, que se ejecutan en colaboración con autoridades gubernamentales, el sector contribuye a combatir las deficiencias de micronutrientes en poblaciones vulnerables. La incorporación de nutrientes esenciales como hierro, zinc y vitamina A en productos de consumo masivo es una estrategia vital para impulsar la nutrición, mejorar la calidad de vida y promover dietas más completas y balanceadas en la región.

Promoción de Estilos de Vida Saludables

Además de la innovación en productos, la industria fomenta activamente hábitos de vida saludables. Esto se logra mediante programas comunitarios, campañas educativas y actividades sociales que promueven la actividad física y la alimentación balanceada. Estos esfuerzos incluyen la organización de carreras y eventos al aire libre que congregan a miles de participantes, así como el desarrollo de talleres y plataformas digitales con módulos dedicados a la educación nutricional y la promoción de la salud.

Camilo Montes, presidente de ALAIAB, destacó que “La industria está invirtiendo en innovación y en la aplicación de la ciencia para ofrecer productos más saludables sin sacrificar calidad ni sabor. A través de la reformulación y la fortificación, contribuimos a cerrar brechas nutricionales y a brindar soluciones que respondan a las necesidades específicas de distintos grupos poblacionales en América Latina y el Caribe”.

En este Día Mundial del Corazón, ALAIAB y la industria de alimentos y bebidas reiteran que es posible alinear la innovación, la ciencia y la responsabilidad social para impactar positivamente el bienestar integral de los consumidores.