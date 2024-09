Alerta en Panamá por el Virus Respiratorio Sincitial en mayores de 60 años

La prevención y detección temprana son claves para evitar complicaciones graves como neumonía y hospitalización.

(23/Sep/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- El bienestar de los adultos de más de 60 años en Panamá enfrenta una nueva amenaza con el incremento de casos de Virus Respiratorio Sincitial (VRS), una enfermedad respiratoria que, aunque comúnmente asociada con niños pequeños, representa un riesgo significativo en esta población adulta. Las complicaciones derivadas del VRS, que incluyen neumonía y hospitalización, aumentan aún más en personas con condiciones preexistentes, como enfermedades cardíacas o pulmonares.4

Y es que los adultos de más de 60 años son particularmente vulnerables a este virus, debido al proceso natural de envejecimiento de su sistema inmunológico, donde las defensas se van debilitando y disminuyendo con la edad. Este deterioro de la inmunidad incrementa las probabilidades de infecciones graves5 pudiendo desarrollar neumonía o agravar otras condiciones crónicas preexistentes en aquellos que sufren de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedades cardíacas o diabetes. En los casos más severos, el VRS puede llevar a la hospitalización y en algunos casos, a la muerte. 6 7

De acuerdo con estudios internacionales, el VRS es una de las principales causas de infecciones respiratorias en adultos de más de 60 años, con más de 5 millones de casos anuales, alrededor de 470,000 hospitalizaciones y aproximadamente 33,000 muertes en países de ingresos altos. 8 En Panamá, los meses de mayor circulación del virus coinciden con un preocupante incremento en las hospitalizaciones de niños y adultos, especialmente durante la segunda mitad del año. 2

El Virus Respiratorio Sincitial es una enfermedad poco conocida ya que sus síntomas pueden ser similares a los de un resfriado común, pero pueden evolucionar hacia complicaciones más graves, por lo que es importante acudir al médico y realizarse la prueba de hisopado indicada para su detección. Algunos de los signos de alerta incluyen:

• Nariz congestionada o que gotea.

• Tos seca.

• Fiebre.

• Dolor de garganta.

• Dolor de cabeza.

• Neumonía

• Tos intensa y persistente

• Dificultad para respirar

• Sibilancias al exhalar

• Cianosis (color azulado de la piel por falta de oxígeno).

La prevención es la mejor defensa contra el VRS. Las siguientes medidas son esenciales para proteger a los adultos de más de 60 años

• Lavarse las manos frecuentemente.

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

• Mantener las superficies del hogar limpias.

• Evitar compartir utensilios con personas contagiadas.

• Usar pañuelos desechables

• Cubrirse la boca al toser o estornudar preferiblemente con el pliegue del codo 9

«Es crucial que la prevención del Virus Respiratorio Sincitial forme parte integral de la discusión entre las familias y los profesionales de la salud y que se tomen acciones para proteger a nuestras poblaciones más vulnerables. Esto es una responsabilidad compartida que no podemos ignorar», indicó Elidia Domínguez, Gerente Médico de Vacunas de GSK.

GSK continúa investigando el impacto del VRS en los adultos de más de 50 años, desarrollando intervenciones preventivas y profundizando en el conocimiento de cómo las comorbilidades influyen en la respuesta inmune ante el virus. Su compromiso con la salud pública es claro: proteger a las personas de más de 50 años y reducir los riesgos asociados a esta enfermedad.

