Alerta sobre el uso de agua en Azuero: el agua de la pluma no es apta para el consumo humano

Recomendaciones sobre el agua de la pluma

(10/Jun/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Presidencia de Panamá ha informado que el agua de la pluma en Azuero no debe ser utilizada para consumo humano. Es fundamental seguir las recomendaciones de seguridad para evitar riesgos a la salud.

Uso permitido del agua de la pluma

✅ Para bañarse o ducharse ✅ Para trapear y lavar pisos ✅ Para lavar ropa ✅ Para bajar la cadena del sanitario

Uso prohibido del agua de la pluma

🚫 No debe usarse para beber o tomar 🚫 No debe utilizarse para cocinar alimentos 🚫 No es apta para lavar platos, vasos, cubiertos ni utensilios de cocina 🚫 No debe emplearse para cepillarse los dientes

Fuentes de agua segura para el consumo

💧 Agua embotellada 💧 Agua en garrafones 💧 Agua distribuida por camiones cisternas del IDAAN, MINSA y otras instituciones

Se recomienda a la población seguir estas indicaciones para proteger la salud de sus familias y compartir la información con sus comunidades.

Fuente: Presidencia de la República de Panamá