Alianza entre Fusninpe, FRMA y FOV impulsa la educación sobre pérdida auditiva en la primera infancia

Fundaciones de El Salvador y Panamá, junto a expertos internacionales, impulsan la educación sobre la pérdida auditiva en la primera infancia

(26/Ago/2024 – Panama24Horas web) San Salvador, El Salvador.- La carga económica de la pérdida auditiva es significativa, pero aún más difícil de medir es el sufrimiento de las personas que, al carecer de comunicación, educación e interacción social, se ven afectadas por una pérdida auditiva no tratada o no diagnosticada. Conscientes de esta problemática, las organizaciones sin fines de lucro Fundación Oír es Vivir (Panamá) y Fundación Su Niño No Puede Esperar (El Salvador) han unido esfuerzos para abordar el impacto de la pérdida auditiva en la niñez en América Latina.

Ambas fundaciones organizaron la “Jornada Científica y Educativa Internacional sobre el Manejo Interdisciplinario de la Pérdida Auditiva en Niños”, un evento que reunió a 11 expertos internacionales de países como El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Chile, Argentina, Panamá, México, Honduras, Brasil y España. Esta jornada se llevó a cabo de manera presencial en El Salvador y virtual para el resto de los países participantes, contando con la participación de 13 naciones latinoamericanas.

El evento fue respaldado por socios como la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA) a través de la plataforma digital PONGO, Audiomed, Fundación Vijosa y AudioGroup Latam. La jornada estuvo dirigida a profesionales, padres y maestros, con el objetivo de reducir la brecha de conocimiento sobre la pérdida auditiva en la primera infancia en la región.

Uno de los legados más importantes de este evento es la creación de una “Guía Educativa sobre Pérdida Auditiva en Niños”, diseñada para apoyar a profesionales, familias y docentes en la rehabilitación de niños con pérdida auditiva. Esta guía, que ofrece una amplia orientación sobre la pérdida auditiva en la infancia, fue donada al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador para que forme parte de la colección de libros disponibles en la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de sordera en neonatos es de 3 a 5 niños por cada 1000, y más del 60% de las pérdidas auditivas en niños podrían prevenirse con atención primaria de salud. Esto incluye la realización del Tamizaje Auditivo en el primer mes de vida, controles prenatales y vacunación, entre otras medidas.

Durante la jornada se abordaron temas cruciales, como la detección precoz, el diagnóstico, las soluciones auditivas y la rehabilitación auditivo-verbal, enfatizando el papel de los profesionales, especialistas y la familia en este proceso. Además, el evento estuvo dirigido a docentes, enfermeras, pediatras, logopedas, terapistas de lenguaje y estudiantes de carreras afines, contando con el aval de la Universidad Especializada de Las Américas de Panamá (UDELAS) para reconocer las horas de enseñanza ofrecidas.

Para información adicional, la OMS publicó el Informe Mundial sobre Audición en septiembre de 2021, revelando cifras alarmantes sobre el aumento de la pérdida auditiva a nivel mundial. Se estima que para 2050 una de cada cuatro personas podría vivir con algún grado de pérdida auditiva, un problema que no sólo afecta a personas de todas las edades, sino que también tiene un impacto en las familias y las economías de los países.

Con esta alianza, las fundaciones de El Salvador y Panamá reafirman su compromiso de mejorar la salud auditiva en la región y contribuir al bienestar de miles de niños y sus familias en América Latina.