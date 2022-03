Alianza por los pacientes de la Diabetes Tipo 1, una iniciativa por una mejor atención de salud en Panamá

Una iniciativa que busca integrar a los objetivos para el nuevo año una mejor comprensión y abordaje de la diabetes, con más educación y apoyo para quienes viven con esta enfermedad y sus familias.

(16/Mar/2022 – web) Panamá.- Según datos de la última Encuesta Nacional de Salud[1] en Panamá aproximadamente 181,779 personas mayores de 18 años viven con diabetes, con una mayor prevalencia en personas de 60 a 69 años. Documento que también reporta que alrededor del 14% de la población mayor de 15 vive con diabetes[2] y que anualmente se detectan unos 2,500 nuevos casos de diabetes en el país.

Una realidad que se traduce en un gasto total estimado de USD 110 millones[3] anuales entre nuevos casos y casos diagnosticados, según datos presentados por la CSS en su Informe Diagnóstico en la Mesa de Diálogo por la Caja de Seguro Social.

Conscientes de estas cifras y de la necesidad imperante de atender durante todo el año la educación en relación a la diabetes, The Panama Clinic anunció la creación de una “Alianza por los pacientes con diabetes tipo 1”, con el apoyo de Diabetes LATAM y Medtronic, el líder global en la industria de tecnología médica.

La iniciativa tiene como principales objetivos educar, orientar y acompañar a las personas que viven con diabetes y a sus familias.

La campaña, que es un hito para el sector de salud privado del país, tendrá una duración de tres meses y busca además, despertar la conversación sobre la diabetes en la comunidad general compartiendo información sobre la diabetes tipo 1, 2 y gestacional.

Para María Mavrokordatos, Directora Comercial de The Panama Clinic, esta alianza fortalece el compromiso que tiene la entidad médica con las personas que viven con diabetes en Panamá, ayudándoles a comprender mejor esta condición y dando a conocer tratamientos integrales, los cuales permitan a los pacientes tener una mejor calidad de vida.

Mientras que, Pilar Gómez, presidenta de la asociación de pacientes DiabetesLATAM, expresó que “es urgente mejorar la colaboración entre médicos, industria y pacientes, para atender una de las condiciones más críticas que afecta a la población panameña: la diabetes. Como ONG, estamos dispuestos a trabajar en la Alianza con todos los actores que comparten con nosotros el objetivo de ayudar a los pacientes con diabetes, específicamente con diabetes Tipo 1, por la vulnerabilidad de los niños que no pueden prevenirla”.

Por su parte, Ana Claudia Álvarez, Directora General de Medtronic en Panamá y Centroamérica agregó, “Medtronic es consciente de su papel como líder mundial en la industria de Tecnología Médica. Es una prioridad para Medtronic brindar soluciones que faciliten el acceso a la terapia con la bomba de insulina en Panamá y ofrecer a los pacientes la oportunidad de aprovechar nuestras innovaciones globales de bioingeniería”.

The Panama Clinic, su cuerpo médico y sus plataformas de comunicación online y offline se vestirán durante los próximos meses con la información más relevante en relación a la diabetes, convirtiéndose en un aliado del más alto nivel para el manejo integral de la diabetes en Panamá.

SOBRE LA DIABETES

Existen tres principales tipos de diabetes: [4]

➡ La diabetes tipo 1 (anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. Aparece con mayor frecuencia en niños y adolescentes, continuando en su vida adulta, así como puede presentarse en adultos.

➡ La diabetes tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. Se desarrolla con mayor frecuencia en personas adultas y/o mayores.

➡ La diabetes gestacional corresponde a una elevación de la glucosa que se detecta por primera vez durante el embarazo, entre la semana 24 a la 28.

➡ La diabetes tipo 1 (DM1) no es posible prevenirla y no está relacionada con el estilo de vida o la obesidad.

Sobre The Panama Clinic

The Panama Clinic, es uno de los hospitales más modernos de Latinoamérica, ubicado en el corazón de la Ciudad de Panamá y en el centro del Continente Americano, el mismo fue concebido para ser considerado el líder regional en servicios médicos y hospitalarios. Está integrado a Pacific Center, complejo multifuncional dónde los visitantes encuentran respuesta a todas sus necesidades a través de: Hospital de alto nivel científico y tecnología de vanguardia, Consultorios Médicos, Hotel Marriott Residence Inn, Boutique Mall, Torre Empresarial. El objetivo principal es proveer servicios de salud diferenciados, mediante el modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP), donde la experiencia del paciente y su seguridad son nuestra prioridad.

Sobre Diabetes LATAM

Somos una ONG, fundación y asociación de pacientes basada en Panamá y dirigida a toda América Latina, cuyo objetivo principal es proveer educación y apoyo en español acerca de la diabetes tipo 1. Nuestra misión es educar, apoyar a niños y adolescentes con diabetes tipo 1 en Panamá y América Latina, a sus familias y cuidadores, para que puedan formarse y empoderarse en el manejo adecuado de esta condición.

Sobre Medtronic

Pensamiento audaz. Acciones más atrevidas. Somos Medtronic. Medtronic plc, con sede en Dublín, Irlanda, es la empresa líder mundial en tecnología de la salud que ataca con valentía los problemas de salud más desafiantes que enfrenta la humanidad buscando y encontrando soluciones. Nuestra misión, aliviar el dolor, restaurar la salud y prolongar la vida, une a un equipo global de más de 90.000 personas apasionadas en 150 países. Nuestras tecnologías y terapias tratan 70 condiciones de salud e incluyen dispositivos cardíacos, robótica quirúrgica, bombas de insulina, herramientas quirúrgicas, sistemas de monitoreo de pacientes y más. Impulsados ​​por nuestro conocimiento diverso, curiosidad insaciable y deseo de ayudar a todos aquellos que lo necesitan, ofrecemos tecnologías innovadoras que transforman la vida de dos personas cada segundo, cada hora, cada día. Espere más de nosotros a medida que potenciamos la atención basada en conocimientos, experiencias que priorizan a las personas y mejores resultados para todos. En todo lo que hacemos, diseñamos lo extraordinario. Para obtener más información sobre Medtronic (NYSE: MDT), visite www.Medtronic.com y siga a @Medtronic en Twitter y LinkedIn.

Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres como los descritos en los informes periódicos de Medtronic archivados en la Comisión de Bolsa y Valores. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados anticipados.

