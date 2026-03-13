Universidad Autónoma de Guadalajara analiza el impacto de los alimentos orgánicos en la salud

Alimentos orgánicos: ¿Son realmente indispensables para una vida saludable?

• Un análisis de la UAG destaca que la etiqueta orgánica se refiere al proceso de producción y no implica necesariamente un menor contenido de grasas, azúcares o calorías.

(13/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La creciente presencia de alimentos orgánicos en los estantes comerciales ha generado una percepción generalizada de que estos productos son esenciales para una vida sana. Sin embargo, la Mtra. Delia Guadalupe Estrada Palafox, directora del Departamento Académico de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), sostiene que estos productos no reemplazan una alimentación saludable basada en la variedad y la calidad de los ingredientes frescos.

Proceso de producción versus calidad nutricional

Un alimento orgánico se define por sus prácticas de producción, las cuales limitan el uso de pesticidas sintéticos, fertilizantes y organismos genéticamente modificados, además de restringir antibióticos y hormonas en productos de origen animal. No obstante, Estrada Palafox advierte que esta clasificación no garantiza una mejor calidad nutrimental. Un producto procesado, como un cereal, puede ostentar una etiqueta orgánica y mantener altos niveles de azúcar, grasas o calorías, por lo que su consumo debe ser evaluado con criterio nutricional más allá del sello.

La experta señala que, si bien existen estudios que muestran menores residuos de pesticidas en el organismo de quienes consumen alimentos orgánicos —un factor relevante para niños y mujeres embarazadas—, la evidencia científica sobre los beneficios para la salud a largo plazo aún no es concluyente.

Prioridades en la dieta diaria

La elección de estos productos depende frecuentemente del presupuesto y el acceso de cada familia. Estrada Palafox enfatiza que consumir alimentos de producción tradicional sigue siendo una opción totalmente válida y saludable. En este sentido, es más beneficioso incluir habitualmente frutas, verduras, leguminosas y cereales integrales convencionales que excluirlos de la dieta debido a los altos costos de las versiones orgánicas.

Para optimizar el consumo de productos tradicionales, se recomiendan prácticas fundamentales como el lavado y la desinfección adecuada. Asimismo, existen herramientas como las listas del Grupo de Trabajo Ambiental (EWG) que ayudan a los consumidores a decidir en qué alimentos específicos podría ser más conveniente priorizar la compra orgánica y en cuáles no es indispensable. En conclusión, una vida saludable depende de la frecuencia y calidad de los alimentos frescos, no únicamente de una etiqueta comercial.

