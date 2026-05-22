Campaña busca identificar las alteraciones tiroideas no diagnosticadas en la población

Una iniciativa digital permite a los ciudadanos evaluar síntomas relacionados con la función hormonal para facilitar la detección oportuna de patologías como el hipotiroidismo.
Merck revela que hasta un 20% de la población podría presentar alteraciones tiroideas sin diagnóstico
• En el marco del Mes de la Concientización sobre la Tiroides, se alerta sobre la normalización de malestares persistentes como el cansancio y los cambios de peso.
(22/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Sentirse bien no siempre significa estar al 100%. En el ámbito de la consulta médica, es frecuente que los pacientes acudan tras convivir durante meses o años con manifestaciones físicas que parecían menores, tales como el cansancio constante, variaciones de peso sin una explicación aparente, estreñimiento o una sensación persistente de frío. Estos síntomas suelen atribuirse de forma errónea al ritmo de vida cotidiano, pero en diversos casos guardan una relación directa con el hipotiroidismo y otras alteraciones tiroideas.
En el marco del Mes de la Concientización sobre la Tiroides, la corporación Merck expuso un panorama que habitualmente pasa desapercibido por la sociedad: una gran cantidad de personas normaliza ciertos malestares o banderas rojas corporales, lo cual retrasa el diagnóstico formal de los problemas de la tiroides, que constituyen una de las disfunciones hormonales más comunes. De acuerdo con las estimaciones de la entidad, entre el 6% y el 20% de la población general podría experimentar estas afecciones metabólicas sin tener conocimiento de ello.
El hipotiroidismo se origina cuando la glándula tiroides produce una cantidad de hormonas inferior a la requerida por el organismo, por lo que su detección temprana puede resultar compleja para los pacientes. La enfermedad no se manifiesta a través de un único síntoma evidente, sino mediante la acumulación progresiva de señales de alerta, entre las que se incluyen el agotamiento continuo, el incremento de peso, el estreñimiento, las irregularidades en los ciclos menstruales y la caída del cabello. Aunque de manera individual pueden parecer problemas menores, en su conjunto ofrecen indicadores de gran relevancia para el sector médico.
Criterios médicos para la detección de desbalances hormonales
La doctora Guadalupe Pérez, especialista en Endocrinología, explicó que el factor determinante para sospechar de una disfunción se encuentra en la persistencia de las manifestaciones físicas. La especialista señaló que no se trata de variaciones momentáneas o episodios aislados de fatiga, sino de indicadores corporales que se prolongan en el tiempo y que, al evaluarse en conjunto, apuntan hacia la presencia de un desbalance de origen hormonal.
Dicha valoración clínica no se fundamenta de manera exclusiva en la observación de los síntomas. Debido a que no hay un signo único que verifique la enfermedad, los profesionales de la salud recurren a los estudios analíticos de laboratorio. La medición de la hormona estimulante de la tiroides (TSH), complementada con evaluaciones específicas como la prueba de T4 libre, permite identificar con precisión las anomalías en el equilibrio de las hormonas.
La doctora Pérez añadió que la revisión médica requiere complementarse con estudios bioquímicos, puesto que un análisis de sangre faculta la detección de las variaciones en la función de la glándula, permitiendo una intervención oportuna aun cuando el cuadro sintomático no resulte evidente para el afectado.
Control metabólico y herramientas de orientación ciudadana
Los informes de la compañía destacan que, una vez diagnosticado de forma correcta, el hipotiroidismo es una condición médica controlable. El procedimiento estándar consiste en la sustitución de la hormona tiroidea por medio de la administración de levotiroxina. Este fármaco se receta en dosis personalizadas y ajustadas a los requerimientos de cada individuo bajo las directrices del médico tratante, lo cual favorece la recuperación del equilibrio metabólico y optimiza la calidad de vida de las personas.
En la región de Centroamérica, donde variables como el acceso a los servicios de salud y los factores de nutrición de yodo inciden de forma directa en los indicadores de detección, el reto actual no se limita al espacio clínico, sino que abarca los procesos de difusión informativa. Identificar de manera oportuna qué observar en el cuerpo y determinar el momento adecuado para acudir al médico son acciones que transforman el pronóstico de la enfermedad.
Con base en este escenario se diseñó la campaña «La Pieza Faltante», una iniciativa impulsada por Merck que surge a partir de la observación de que muchas personas experimentan la sensación de que su organismo no funciona de forma correcta, a pesar de que externamente todo parezca normal. Como parte de la estrategia informativa, la empresa invita a la ciudadanía a realizar un test digital con una duración de cinco minutos en la plataforma web www.MideTuTiroides.com. Esta herramienta tecnológica permite registrar y visualizar los síntomas vinculados con la salud de la tiroides, sirviendo de guía para propiciar una conversación informada con el especialista, coordinar la ejecución de exámenes complementarios y obtener un tratamiento médico eficaz.
El uso de expresiones cotidianas como “vivo de forma saludable, pero…” o “tengo energía, pero…” constituyen alertas que evidencian la brecha existente entre la percepción del paciente y su realidad biológica. El objetivo de la campaña se orienta a solucionar este distanciamiento, promoviendo una observación minuciosa de las señales físicas para integrarlas en un diagnóstico formal. El mensaje final busca incentivar la consulta con el endocrinólogo ante la persistencia de las señales de alarma, dado que resolver la duda sobre esa sintomatología representa el paso inicial hacia el bienestar de la población.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *