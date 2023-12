Anovulación ¿Qué opciones hay para lograr un embarazo?

Se calcula que 1 de cada 10 mujeres en edad fértil experimenta anovulación el algún momento de su vida

(15/Dic/2023 – web) Panamá.- La anovulación o ausencia de ovulación es uno de los diagnósticos más frecuentes en mujeres que no pueden concebir. La incapacidad para ovular se presenta en el 25% de pacientes que presentan problemas de infertilidad y puede ser consecuencia de falla ovárica prematura, síndrome de ovario poliquístico, envejecimiento, baja reserva ovárica, trastornos endocrinos, desbalance de hormonas, tumor o un quiste, problemas con la tiroides y una vida poco saludable.

El director médico de IVI Panamá, Saúl Barrera, advierte que “existe la falsa creencia de que, cuando una mujer menstrua, siempre tiene la posibilidad de poder quedar embarazada, pero en algunos casos se puede dar este tipo de trastorno. La menstruación se produce cuando un óvulo liberado por el ovario no es fecundado por un espermatozoide y el revestimiento del útero se desprende en un ciclo que se repite una vez al mes; bajo esa lógica no se podría menstruar sin ovular. Sin embargo, la anovulación se da cuando los ovarios de la mujer no son capaces de liberar ningún óvulo en ningún momento del ciclo menstrual. Por tanto, al no haber ovocitos, no podrá producirse la fecundación y consecuentemente, no habrá un embrión”.

Por esto es importante que la mujer conozca sus ciclos menstruales y esté alerta ante posibles síntomas de la anovulación, como sangrado anormal, menstruaciones irregulares, abundantes o muy ligeras, ausencia del periodo, falta de moco cervical y temperatura basal irregular.

¿Qué opciones hay si no puedo ovular y deseo quedar embarazada?

Lo primero que debe hacer la paciente es consultar con un médico para que haga el estudio completo y pueda de esta manera dar un diagnóstico de por qué tiene la incapacidad de ovular. Luego se le dará un tratamiento específico y un especialista de medicina reproductiva podrá darle las opciones disponibles para ayudarle a tener un hijo.

“Entre las principales pruebas que realizamos en IVI Panamá para diagnosticar la anovulación, están los marcadores de reserva ovárica ; el conteo de folículos antrales por usg y la AMH. Si la reserva ovárica es correcta hacemos otras pruebas hormonales complementarias para descartar otros trastornos endocrinos como alteraciones de la tiroides , prolactina e insulina. ”, indica el doctor Barrera.

Para esto también es importante que la paciente pueda conocer los signos generales de la ovulación, llevar un seguimiento de los periodos menstruales y observar los cambios en el flujo vaginal a lo largo del ciclo y con más razón si está buscando un embarazo.

Cuando la anovulación es leve, el médico le aconsejará seguir hábitos saludables, como una dieta balanceada, hacer ejercicio, mantener el peso ideal, no consumir tabaco o alcohol y controlar la ansiedad y el estrés.

En casos de que sea causado por problemas de tiroides u ovario poliquístico (SOP), el especialista la medicará para conseguir ciclos ovulatorios regulares y también estimulará el crecimiento de folículos para obtener óvulos. Después de esto y en casos más severos, el especialista le recomendará alguno de los métodos de reproducción asistida ajustado a su caso.

La paciente podría optar por una Inseminación Artificial, una Fecundación In Vitro o si lo requiere el uso de Ovodonación.

IVI Panamá cuenta con las mejores tasas de éxito y un equipo completo de profesionales de la salud reproductiva como endocrinólogos, genetistas, laboratoristas y hasta psicólogos que ayudan desde un inicio a cumplir el deseo de ser madre.