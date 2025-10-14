La salud mental y financiera van de la mano según APC Experian y Selia

Mayoría de panameños cuida su salud mental y financiera con hábitos responsables

(14/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- Tener hábitos financieros responsables es una forma concreta de fortalecer la salud mental y financiera de los individuos. Cuando las personas logran organizar sus gastos, planificar sus finanzas y mantener las obligaciones al día, no solo consiguen fortalecer su historial crediticio, sino que también experimentan una reducción significativa del estrés asociado al manejo del dinero. Estas prácticas son generadoras de tranquilidad, claridad en la toma de decisiones y una mayor sensación de control sobre la vida económica.

Este vínculo directo entre las finanzas y el bienestar emocional adquiere una relevancia particular al considerar que más del 90% de los adultos panameños están integrados al sistema con algún producto crediticio formal. Esta alta participación implica que millones de personas deben tomar decisiones económicas a diario, por lo que contar con información clara y hábitos responsables es determinante para su bienestar integral.

Cifras que reflejan responsabilidad y proactividad en Panamá

Una cifra que refuerza la conexión entre ambos aspectos es el hecho de que el 91% de la información registrada en APC Experian es positiva. Esto es un indicador de que la mayoría de los panameños están cumpliendo con sus obligaciones crediticias, lo cual no solo demuestra responsabilidad financiera, sino también un interés creciente por la gestión proactiva de su salud económica. Este comportamiento es vital, pues genera confianza, estabilidad emocional y permite a las personas avanzar con seguridad hacia sus metas.

Por su parte, Selia, una plataforma especializada en bienestar emocional, ha documentado durante el 2025 más de 10,000 consultas relacionadas con temas financieros. Este volumen de interacción indica un interés activo de los usuarios por comprender cómo sus decisiones económicas tienen un impacto directo en su estado emocional.

Natalia Tovar, Vicepresidente de Recursos Humanos de Experian, enfatizó que “las finanzas personales no se pueden desligar del bienestar emocional. Cuando las personas entienden su información financiera y tienen acceso a herramientas claras, encuentran tranquilidad y confianza para tomar decisiones que fortalecen tanto su salud económica como su calidad de vida”.

Gestión responsable del crédito y bienestar

Un factor fundamental para preservar esta armonía es la administración responsable del crédito. Evitar el sobreendeudamiento y priorizar el pago oportuno de las obligaciones son las claves para que el crédito se mantenga como un aliado para alcanzar metas, en lugar de convertirse en una fuente de preocupación. Adoptar hábitos como la elaboración de un presupuesto, la revisión periódica del historial crediticio y el conocimiento de la capacidad de pago son acciones esenciales para una vida crediticia saludable.

Consejos de Selia para el autocuidado integral

La plataforma Selia sostiene que la salud mental y la estabilidad económica están profundamente conectadas, al punto de que el desequilibrio en una afecta a la otra. Por ello, cuidar ambas es considerado una forma de autocuidado integral, ofreciendo los siguientes consejos prácticos:

Estrategias de comunicación y organización

1. Hablar de dinero sin tabúes: Evitar que el estrés financiero evolucione a ansiedad silenciosa. Conversar sobre las finanzas con una persona de confianza, un terapeuta o un coach financiero puede ayudar a tomar mejores decisiones y aligerar la carga emocional.

2. Organizar la mente y el dinero: Destinar un tiempo mensual para revisar gastos, ingresos y metas. El uso de una aplicación o una hoja simple puede proveer claridad. El orden genera una sensación de control y mitiga la incertidumbre.

Prácticas de gasto consciente y autocuidado

3. Hacer pausas antes de las compras: Ante la tentación de una compra impulsiva, es recomendable respirar y esperar unas horas. La pregunta clave es: “¿esto me brinda calma o solo es una distracción?”. Distinguir entre necesidad y emoción es una herramienta poderosa de autocuidado.

4. Buscar ayuda especializada: Si las deudas o el dinero son fuente de ansiedad, es importante recordar que no se está solo. Un terapeuta puede facilitar la gestión del estrés financiero, mientras que un asesor puede ayudar a la creación de un plan sostenible. Solicitar ayuda es una inversión en el propio bienestar.

5. Cuidar la energía y el capital: Priorizar el descanso, la alimentación balanceada y la actividad física impacta directamente en la calidad de las decisiones económicas. Una mente agotada tiende a gastar más y preocuparse excesivamente. El descanso es parte del presupuesto emocional.

Mauricio Restrepo, Psicólogo clínico en Selia, comentó que “Hablar de dinero no tiene que ser un tabú. Cuando ponemos en palabras nuestras preocupaciones financieras, dejamos de sentir que el problema nos supera y empezamos a recuperar control sobre nuestras decisiones”.

En APC Experian, la comprensión es que hablar de salud mental es inherentemente hablar de educación financiera. Su propósito es guiar a los ciudadanos en la construcción de hábitos responsables para tomar decisiones informadas, disminuir el estrés asociado al dinero y avanzar con mayor certeza hacia sus metas. El conocimiento impulsado por Selia permite abordar el bienestar desde una óptica integral, donde la información financiera clara y el cuidado emocional son inseparables.