Asofarma lanza campaña de concientización sobre la diabetes: “Pequeñas decisiones, grandes resultados”

Según la Federación Internacional de Diabetes, 537 millones de adultos viven actualmente con diabetes en todo el mundo.

Debido a la incidencia de esta enfermedad es importante trabajar no sólo en prevención y en el tratamiento para acompañar a quienes la padecen; sino también en el empoderamiento de las personas a través de la concientización.

(14/Nov/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa (azúcar) en la sangre y que es una de las principales causas de complicaciones y muerte en Panamá al igual que en muchos otros países. Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), 537 millones de adultos viven actualmente con diabetes en todo el mundo; 74 millones más desde las estimaciones anteriores realizadas por la FID[1]. En Panamá, la prevalencia de diabetes mellitus es de 14,4%.[2]

La diabetes se da cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o cuando no puede utilizarla de manera efectiva, siendo la insulina una hormona que ayuda a las células a utilizar la glucosa. Existen varios tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 y la gestacional. La tipo 1 es una condición autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca las células del páncreas que producen insulina; la tipo 2 se desarrolla mayoritariamente en adultos, aunque los jóvenes también la padecen, y se da cuando el cuerpo no utiliza la insulina de manera efectiva o no produce suficiente insulina para mantener la glucosa en niveles normales. Por último, la gestacional sucede durante el embarazo y generalmente desaparece después del parto.

Dicha patología no sólo impacta a nivel físico, sino también lo hace a nivel emocional y relacional, por lo que puede afectar la calidad de vida de las personas. Desde lo físico puede traer consigo complicaciones graves, con lo cual resulta fundamental controlar los niveles de glucosa en sangre para prevenir las mismas. Desde lo mental, puede causar ansiedad, depresión y estrés. Asimismo, los cuidados propios que la enfermedad conlleva pueden afectar también las interacciones sociales, como participar en actividades.

Para prevenir la aparición de la diabetes, especialmente la del tipo 2, es importante llevar adelante una vida lo más saludable posible con hábitos de vida que cuiden el bienestar general de las personas. Al respecto el doctor Alejandro Salvatierra, Gerente Médico de Asofarma, destacó: “Es importante mantener una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, al igual que controlar el peso y realizar actividad física moderada durante al menos 150 minutos a la semana ya sea caminando, nadando o andando en bicicleta. Pero no es lo único, también es importante mantenerse hidratado, monitorear el estrés y generar hábitos de descanso adecuados de entre 7 y 9 horas de sueño al día. Es clave también evitar el tabaco y realizar controles médicos regularmente”.

Debido a la incidencia que esta enfermedad tiene en el mundo entero y los riesgos asociados a la misma, es que resulta importante trabajar no sólo en prevención para evitar o demorar su aparición y en el tratamiento para acompañar a quienes la padecen; sino también en el empoderamiento de las personas a través de la concientización. “Tener conocimiento de la enfermedad, su alcance, y cómo afecta la vida del paciente y familiares contribuye al proceso de aprendizaje de las personas para prevenir la diabetes o evitar sus complicaciones. La comunidad médica tiene una gran responsabilidad en la educación de la población para generar impacto en las personas sanas para promover hábitos de vida saludables. En este sentido, la unión de fuerzas entre los diversos sectores de la sociedad resulta relevante”, aseguró el doctor Salvatierra.

Pequeñas decisiones, grandes resultados

Durante este mes, y particularmente el día 14, organizaciones de pacientes, instituciones médicas y diversos actores de la salud unen esfuerzos para promover información de interés para la comunidad en general y los pacientes, con el fin de ayudar a la toma de conciencia respecto de la importancia de llevar una vida saludable para prevenir la diabetes del tipo 2 y reducir las complicaciones una vez ya diagnosticada la enfermedad.

En línea, Asofarma presenta su campaña “Pequeñas decisiones, grandes resultados” que busca promover la importancia del cuidado general de la salud para prevenir la aparición de esta patología. “Pequeñas decisiones, grandes resultados” pone el foco en 3 ejes temáticos: prevención, diagnóstico temprano y tratamiento; y consta de soportes audiovisuales que serán compartidos en las diferentes plataformas digitales de la compañía y un e-book en formato “guía práctica” para los pacientes.

“En Asofarma, parte del Grupo Adium, estamos firmemente comprometidos con las comunidades en las que operamos, por eso promovemos acciones de este tipo en donde el foco está puesto en la prevención y acompañamiento de los pacientes. Esta campaña busca acompañar de manera didáctica al paciente diabético y a quienes están en situación de riesgo para evitar la enfermedad o situaciones que pongan en riesgo su vida”, afirmó el doctor Salvatierra, Gerente Médico de Asofarma.

Con esta iniciativa se busca empoderar a las personas con diabetes y a quienes están en riesgo de padecerla, mostrándoles que es posible generar cambios positivos a partir de la toma de pequeñas decisiones. La “Guía práctica para Vivir Bien con Diabetes”, es un e-book informativo que no sólo cuenta con valiosa información sobre qué es la diabetes, cuáles son sus principales síntomas y causas, sino también con recomendaciones médicas y ejercicios para llevar una vida más saludable. El material está disponible para descarga en E-book Vivir con Diabetes .

La “Guía práctica para Vivir Bien con Diabetes” es una herramienta práctica y proporciona a la comunidad información detallada y consejos aplicables en el día a día. La misma cuenta con varias secciones, cada una de ellas presenta pequeñas acciones que los lectores podrán incorporar en su rutina gradualmente para sentirse mejor. Algunas de estas secciones cubren aspectos de nutrición, ejercicio físico, manejo del estrés, control y monitoreo médico, herramientas de apoyo y cápsulas nutricionales. La totalidad del e-book está pensado para promover un llamado a la acción.

