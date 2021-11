AstraZeneca: 1 de cada 4 pacientes con Enfermedad Renal Crónica es diabético

• El 42% de los pacientes con enfermedades crónicas presentan algún tipo de diabetes y el 75% de los diabéticos no cuenta con acceso a la atención[1].

• La coexistencia de diabetes y enfermedad renal crónica han aumentado de forma importante la mortalidad de esos pacientes[2].

(12/Nov/2021 – web) Panamá.- Se estima que el 25% de pacientes con enfermedad crónica renal (ERC) también tienen un diagnóstico de diabetes[3], lo que ha provocado un aumento en la tasa de mortalidad de un 160% en los últimos 5 años[4]. La coexistencia de ambas enfermedades también provoca altas tasas de hospitalización; esto porque es en etapas avanzadas cuando los pacientes experimentan síntomas y complicaciones[5].

“Por lo anterior, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, es importante generar un llamado de atención a la población para contar con un diagnóstico temprano y así determinar si un paciente desarrollará la enfermedad y cuál sería el mejor tratamiento para prevenir complicaciones. Crear conciencia es mucho más que medir la glucosa, sin embargo, se puede vivir una diabetes controlada, siempre bajo supervisión médica continua y realizando acciones que cambian vidas”, comentó el Dr. Esteban Coto, Directo Médico de AstraZeneca para Centroamérica y Caribe.

Radiografía: ERC en Panamá

• Casos activos con ERC: 14.358.

• Población más afectada: hombres mayores de 50 años.

• Comorbilidades:

º 34.5% con diabetes.

º 71,2% con hipertensión arterial.

º 13.2% obesidad.

• Diabéticos con complicaciones renales: 288

Fuente: Ministerio de Salud Panamá.

Este 14 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes, promueven un cambio radical y significativo para más de 460 millones de personas que viven con diabetes en el mundo[6]. Ambas organizaciones hacen un llamado de acción a la ciudadanía, considerando que muchos pacientes no tienen acceso a las diferentes herramientas o tratamientos disponibles para abordar la enfermedad, y adicionalmente buscan motivar a los diabéticos para que participen activamente en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la condición.[7]

Se sabe que 3 de cada 4 personas con diabetes viven en países de ingresos bajos o medios[8], lo que vuelve más retadora la atención y la asignación de recursos para asegurar el diagnóstico temprano de la enfermedad, y garantizar que aquellas personas que viven con el padecimiento puedan tener a su disposición atención médica, tratamientos innovadores, tecnología, apoyo y todos los cuidados necesarios. Estos son pacientes que requieren urgente atención y un control continuo para hacerle frente a su enfermedad, evitando complicaciones futuras.

La diabetes que es el factor común en el 42% de los pacientes con enfermedades crónicas[9], es una patología que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza adecuadamente[10]. La insulina es una hormona que se encarga de regular la glucosa en el cuerpo (glicemia). La diabetes está relacionada frecuentemente con padecimientos la hipertensión o la enfermedad renal crónica (ERC), aumentando el riesgo de complicaciones en los pacientes.

La ERC afecta a más de 697 millones de personas en el mundo y se estima que en los últimos 30 años el número de casos aumentó en un 29% debido al envejecimiento de la población mundial, según el estudio Global de Carga de Enfermedad que cuantificó la contribución de 354 enfermedades y 84 factores de riesgo a la presencia y mortalidad de este padecimiento en 195 países.[11]

“El diagnóstico temprano es necesario para abordar al paciente desde una óptica integral. Por esta razón, como parte de este apoyo a iniciativas que faciliten el acceso a atención médica, hemos desarrollado SEARCH, una iniciativa que busca crear conciencia en la población sobre la relevancia de prevención y la identificación temprana de factores de riesgo, al tiempo que pone a disposición exámenes de laboratorio de manera gratuita para el público en general”, comentó el Dr. Coto. SEARCH, es un programa desarrollado por AstraZeneca para colaborar en la detección temprana de ERC en pacientes de alto riesgo, ofreciendo acceso a exámenes de laboratorios a personas con factores de riesgo para enfermedad renal crónica, entre ellas el paciente con diabetes.

Algunas otras recomendaciones para garantizar una mejor calidad de vida al paciente diabético son mantener un adecuado control de la enfermedad, mantenerse en tratamiento con los medicamentos adecuados, tener una dieta saludable, realizar actividad física, y contar con acompañamiento en educación y apoyo psicológico.

AstraZeneca

AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global liderada por la ciencia que se enfoca en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción, principalmente para el tratamiento de enfermedades en tres áreas terapéuticas: Oncología; Cardiovascular, Renal y Metabolismo y Respiratorio e Inmunología. Con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo. Visite https://www.camcar.astrazeneca.com/es/ y siga a la Compañía en Twitter @AstraZenecaCAM.

Vía YBComm – AztraZeneca

Referencias:

[1] Xie Y et al. Analysis of the Global Burden of Disease study highlights the global, regional, and national trends of chronic kidney disease epidemiology from 1990 to 2016. Kidney Int. 2018;94:567–581.

[2] Foreman KJ et al. Forecasting life expectancy, years of life lost, and all-cause and cause-specific mortality for 250 causes of death: reference and alternative scenarios for 2016–40 for 195 countries and territories. Lancet. 2018;392:2052–2090.

[3] Centers for Disease Control and Prevention. Chronic Kidney Disease Surveillance System. Advanced stage CKD (stages 3 and 4) prevalence by year and diabetes status in U.S. adults. CDC: https://nccd.cdc.gov/ckd/detail.aspx?Qnum=Q702#refreshPosition. Consultado en octubre de 2021.

[4] Foreman KJ et al. Forecasting life expectancy, years of life lost, and all-cause and cause-specific mortality for 250 causes of death: reference and alternative scenarios for 2016–40 for 195 countries and territories. Lancet. 2018;392:2052–2090.

[5] Mayo Clinic. (2021). Diabetes. noviembre 01, 2021, de Mayo Clinic Sitio web: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/diabetes/symptoms-causes/syc-20371444

[6] Naciones Unidas. (2021). Día Mundial de la Diabetes. noviembre 01, 2021, de Naciones Unidas Sitio web: https://worlddiabetesday.org/es/recursos/

[7] World Diabetes Day. (2021). ACCESO A LA ATENCIÓN A LA DIABETES. noviembre 01, 2021, de World Diabetes Day Sitio web: https://worlddiabetesday.org/ifnotnowwhen/es/

[8] Naciones Unidas. (2021). Día Mundial de la Diabetes. noviembre 01, 2021, de Naciones Unidas Sitio web: https://worlddiabetesday.org/es/recursos/

[9] Xie Y et al. Analysis of the Global Burden of Disease study highlights the global, regional, and national trends of chronic kidney disease epidemiology from 1990 to 2016. Kidney Int. 2018;94:567–581.

[10] Organización Mundial de la Salud. (2021). Diabetes. noviembre 01, 2021, de Organización Mundial de la Salud Sitio web: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

[11] GBD Chronic Kidney Disease Collaboration. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet. 2020;395(10225):709-233.