AstraZeneca impulsa el segundo encuentro regional de organizaciones de pacientes en Centroamérica

• El programa formativo combinó la actualización en avances científicos de alta complejidad con talleres prácticos destinados a mejorar la incidencia pública y la formulación de proyectos comunitarios.

(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El fortalecimiento de las organizaciones de pacientes se ha convertido en un elemento cada vez más relevante para avanzar hacia sistemas de salud más participativos, sostenibles y centrados en las personas. En respuesta a esta realidad, representantes de distintos países de Centroamérica participaron en el II Encuentro Regional de Organizaciones de Pacientes: ConCiencia Adelante, un espacio orientado a promover el intercambio de experiencias, el desarrollo de capacidades y la construcción de iniciativas de impacto regional.

El encuentro, impulsado por AstraZeneca, reunió a organizaciones de pacientes, expertos clínicos y especialistas en desarrollo organizacional bajo el concepto “ConCiencia adelante: conectando la región, transformando vidas”. A través de espacios de actualización científica, formación aplicada y construcción colaborativa, el encuentro promueve una visión regional que reconoce a las agrupaciones de pacientes como aliados fundamentales en la transformación de la salud en Centroamérica, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Monterrey y médicos especialistas.

El director de asuntos corporativos de AstraZeneca para Centroamérica y Caribe, Jorge Calderón, señaló en tercera persona que hoy en día estas agrupaciones son actores fundamentales dentro del ecosistema sanitario. Añadió que su capacidad para visibilizar necesidades, impulsar conversaciones sobre acceso y brindar acompañamiento oportuno las convierte en aliados estratégicos para construir sistemas más sostenibles, humanos y colaborativos. Por tal razón, la compañía busca generar espacios que fortalezcan ese liderazgo y permitan transformar el conocimiento en acciones de impacto real para las personas.

Estructura de capacitación y actualización científica

La iniciativa estuvo estructurada en dos bloques principales de trabajo:

Como parte del proceso de aprendizaje, los asistentes desarrollaron herramientas concretas tales como el diseño de proyectos estructurados, la elaboración de mensajes institucionales, planes de comunicación, así como estrategias y propuestas de incidencia pública, fortaleciendo de este modo su capacidad de articulación y generación de impacto en sus respectivos entornos.

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