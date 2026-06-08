AstraZeneca impulsa el segundo encuentro regional de organizaciones de pacientes en Centroamérica

El II Encuentro Regional de Organizaciones de Pacientes: ConCiencia Adelante reunió en Panamá a representantes de Centroamérica para promover el intercambio de experiencias, el desarrollo de capacidades y la construcción de iniciativas de impacto en salud.
Fortalecen el liderazgo de las organizaciones de pacientes mediante el programa ConCiencia Adelante
• El programa formativo combinó la actualización en avances científicos de alta complejidad con talleres prácticos destinados a mejorar la incidencia pública y la formulación de proyectos comunitarios.
(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El fortalecimiento de las organizaciones de pacientes se ha convertido en un elemento cada vez más relevante para avanzar hacia sistemas de salud más participativos, sostenibles y centrados en las personas. En respuesta a esta realidad, representantes de distintos países de Centroamérica participaron en el II Encuentro Regional de Organizaciones de Pacientes: ConCiencia Adelante, un espacio orientado a promover el intercambio de experiencias, el desarrollo de capacidades y la construcción de iniciativas de impacto regional.
El encuentro, impulsado por AstraZeneca, reunió a organizaciones de pacientes, expertos clínicos y especialistas en desarrollo organizacional bajo el concepto “ConCiencia adelante: conectando la región, transformando vidas”. A través de espacios de actualización científica, formación aplicada y construcción colaborativa, el encuentro promueve una visión regional que reconoce a las agrupaciones de pacientes como aliados fundamentales en la transformación de la salud en Centroamérica, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Monterrey y médicos especialistas.
El director de asuntos corporativos de AstraZeneca para Centroamérica y Caribe, Jorge Calderón, señaló en tercera persona que hoy en día estas agrupaciones son actores fundamentales dentro del ecosistema sanitario. Añadió que su capacidad para visibilizar necesidades, impulsar conversaciones sobre acceso y brindar acompañamiento oportuno las convierte en aliados estratégicos para construir sistemas más sostenibles, humanos y colaborativos. Por tal razón, la compañía busca generar espacios que fortalezcan ese liderazgo y permitan transformar el conocimiento en acciones de impacto real para las personas.
Estructura de capacitación y actualización científica
La iniciativa estuvo estructurada en dos bloques principales de trabajo:
• Desarrollo de capacidades organizacionales: El segundo bloque fue diseñado en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, mediante una metodología práctica basada en aprendizaje aplicado denominada modelo INSPIRA. A través de sesiones participativas, mesas de trabajo y acompañamiento experto, los integrantes fortalecieron competencias en liderazgo, comunicación estratégica, incidencia pública y formulación de proyectos, con el objetivo de convertir ideas en propuestas sostenibles y accionables dentro de sus comunidades.
Como parte del proceso de aprendizaje, los asistentes desarrollaron herramientas concretas tales como el diseño de proyectos estructurados, la elaboración de mensajes institucionales, planes de comunicación, así como estrategias y propuestas de incidencia pública, fortaleciendo de este modo su capacidad de articulación y generación de impacto en sus respectivos entornos.
Enfoque regional y sostenibilidad del ecosistema
La propuesta incorporó un enfoque regional orientado a promover el intercambio de experiencias, aprendizajes y desafíos comunes entre las organizaciones de pacientes en varios países de Centroamérica. Esto fortalece las redes de colaboración y construcción colectiva, impulsando una visión compartida sobre el futuro de la salud en la región, donde las agrupaciones puedan participar activamente en conversaciones relacionadas con políticas públicas, acceso a la innovación, educación en salud y sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
A través de esta iniciativa, AstraZeneca busca contribuir al fortalecimiento integral del ecosistema de pacientes en Centroamérica, promoviendo una mayor preparación técnica y estratégica de todas las entidades participantes. Entre los resultados esperados se encuentran el desarrollo de proyectos con impacto social, una mayor participación de las agrupaciones en espacios de conversación pública y política sanitaria, así como el robustecimiento de las redes regionales de colaboración. A largo plazo, el programa aspira a contribuir a la consolidación de estructuras más sostenibles y con mayor capacidad de incidencia en la transformación de los sistemas de salud de la región.
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