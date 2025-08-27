Atrofia Muscular Espinal: tratamientos innovadores transforman la vida de niños diagnosticados

Roche impulsa conciencia sobre la Atrofia Muscular Espinal con enfoque en diagnóstico oportuno

La detección temprana de la Atrofia Muscular Espinal es clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes, según expertos y testimonios familiares.

Tratamientos innovadores para la Atrofia Muscular Espinal ofrecen esperanza a familias, reduciendo complicaciones y fortaleciendo el desarrollo motor infantil.

Mes de Concientización sobre la Atrofia Muscular Espinal

(27/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En el marco del Mes de Concientización sobre la Atrofia Muscular Espinal (AME), Roche reafirma su compromiso con la atención integral de los pacientes, visibilizando esta enfermedad genética rara que afecta a 1 de cada 10.000 nacimientos. Gracias al diagnóstico oportuno y a los tratamientos innovadores disponibles, el panorama para los niños con AME ha cambiado radicalmente.

La Atrofia Muscular Espinal es una condición neuromuscular progresiva que debilita los músculos y el sistema nervioso. Históricamente considerada mortal en sus formas más severas, hoy los avances médicos permiten que niños con AME tipo I logren una mejor calidad de vida y desarrollo motor. “Los tratamientos actuales, combinados con atención temprana, permiten a los pacientes alcanzar hitos como sentarse, caminar o mantener habilidades motoras que antes eran inalcanzables”, explicó el Dr. Sebastián Ospina, gerente médico de neurociencias en Roche Caribe, Centroamérica y Venezuela.

El testimonio de Lilianis De Gracia, madre de Eithan, un niño de cinco años con AME tipo I, ilustra el impacto del tratamiento oportuno. “Desde los seis meses notamos síntomas extraños. Gracias a la intervención temprana, hoy Eithan se mueve más, desplaza sus extremidades y muestra avances que nos llenan de esperanza”, relató emocionada.

Los especialistas enfatizan la importancia de reconocer señales de alerta en distintas etapas del desarrollo infantil. En bebés menores de seis meses, se deben observar dificultades para sostener la cabeza, tono muscular bajo o movimientos linguales involuntarios. Entre los seis y 18 meses, la pérdida de habilidades adquiridas o la incapacidad de sentarse sin ayuda son indicadores clave. En niños mayores, tropiezos frecuentes, caídas sin causa aparente y problemas para cargar objetos pueden ser señales de AME.

El diagnóstico temprano no solo preserva la función muscular, sino que también previene complicaciones graves como insuficiencia respiratoria. “Si los médicos están capacitados para detectar y referir a tiempo, se pueden lograr mejoras significativas en la calidad de vida de los niños”, añadió el Dr. Ospina.

La colaboración entre profesionales de salud, asociaciones de pacientes e instituciones privadas es esencial para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal. Historias como la de Eithan demuestran que cada síntoma cuenta, y que el acceso oportuno a terapias puede transformar el futuro de los pacientes, brindando esperanza y autonomía a sus familias.

