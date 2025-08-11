Autocuidado urgente: 80% de las personas no se sienten preparadas para cuidar su salud

Opella impulsa el autocuidado como hábito diario en América Latina

En el Día Internacional del Autocuidado, Opella destaca cuatro señales clave que marcan el avance hacia una salud más preventiva y personalizada en América Latina.

Con un enfoque en simplicidad, prevención y empoderamiento, Opella lidera una revolución del autocuidado que responde a las nuevas exigencias del consumidor moderno.

El 80% de las personas no se siente segura al cuidar su salud[1].

(11/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Opella. Cada día, millones de personas enfrentan decisiones sobre su bienestar sin contar con la información, la confianza o las herramientas adecuadas. El EPOSSI Self Care Barometer lo confirma: 4 de cada 5 personas no se sienten preparadas ni siquiera para tomar decisiones simples relacionadas con su salud[1].

En Opella, la compañía líder en productos OTC, creemos que el autocuidado —cuando es simple, confiable y accesible— es una poderosa herramienta para transformar vidas. Poner la salud en manos de las personas no debería ser una aspiración, sino una realidad cotidiana.

Heacleff Gutierrez, SOCOPAC Science Head para SOCOPAC en Opella: “Para Opella, empoderar el autocuidado no es solo una misión: es nuestra forma de poner la salud en manos de las personas. Cuando el autocuidado es simple y accesible, deja de ser un lujo y se convierte en un hábito diario, tan natural como cepillarse los dientes o revisar el clima antes de salir. De esta manera, cada persona puede tomar el control de su bienestar, todos los días.”

En el Día Internacional del Autocuidado, 24 de julio, Opella destaca cuatro señales clave de cambio que demuestran el progreso de la región hacia un enfoque más preventivo, proactivo y personalizado de la salud.

1. Respirar bien ya es parte del autocuidado.

Más de 370.000 muertes al año en América Latina están vinculadas a la contaminación del aire[2]. Por eso, la salud respiratoria se ha convertido en una prioridad creciente dentro del autocuidado, especialmente en zonas urbanas e industriales.

Hoy existe una mayor conciencia sobre los factores ambientales que afectan la salud pulmonar, junto con un creciente interés en soluciones que prevengan y alivien los síntomas respiratorios, desde educación comunitaria hasta productos de uso diario.

2. Tu digestión también necesita vacaciones.

Nuevos horarios, alimentos diferentes, menos rutina[3]: las vacaciones son el escenario perfecto para los trastornos digestivos. Según la Organización Mundial de Gastroenterología, la llamada “diarrea del viajero” afecta hasta al 50% de los viajeros internacionales[4].

Lo que está cambiando: cada vez más personas se preparan antes de viajar. Los probióticos, reguladores digestivos y herramientas educativas sobre el equilibrio intestinal están convirtiéndose en parte del kit de viaje esencial, tanto para adultos como para niños.

3. La salud forma parte de la vida cotidiana.

Según el informe Global State of Health & Wellness 2025, el 70% de los consumidores ya está tomando medidas proactivas para cuidar su salud, y el 57% valora más “envejecer bien” que hace cinco años[5]. El bienestar ya no es un lujo: es parte de la rutina diaria.

Los consumidores de hoy exigen soluciones que se adapten a su ritmo de vida: empaques simples, compactos y prácticos; información clara sin letras pequeñas; formatos portátiles y digitales; y evidencia científica transparente. Este perfil exige una nueva forma de comunicar, vender y acompañar. La simplicidad no es superficialidad: es empatía.

4. Los jóvenes están cambiando las reglas.

La Generación Z consume 20% menos alcohol que los millennials a su edad6. Ya no esperan a sentirse mal: investigan, comparan y se cuidan antes de que aparezcan los síntomas[6]. A través de plataformas digitales, acceden a información en tiempo real y toman decisiones de salud basadas en la prevención. No buscan una marca que les prometa cosas. Buscan una marca que los entienda.

El autocuidado no es egoísmo. Es colectivo.

Opella está liderando una revolución del autocuidado —una que empodera, simplifica y libera. Porque cuando nos cuidamos a nosotros mismos, también estamos cuidando a quienes nos rodean.

En el Día Internacional del Autocuidado, Opella invita a todos a transformar la narrativa del autocuidado, haciendo de este un hábito integral en la vida diaria.

