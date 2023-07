Campaña de ILAR ‘Empieza por ti. Activa el autocuidado’ busca conectar la salud como una responsabilidad individual

(21/Jul/2023 – web) Panamá.- Con el objetivo de fomentar una cultura de salud y generar acción para promover la práctica del autocuidado, la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable (ILAR), lanza la campaña “Empieza por ti. Activa el autocuidado”, en el marco del Día Internacional del Autocuidado de la Salud, que se conmemora cada año el 24 de julio.

La campaña “Empieza por ti. Activa el Autocuidado” busca conectar la salud como una responsabilidad individual que genera cambios a partir de decisiones que impactan el estado de salud personal y a la vez generan un impacto colectivo. Es una invitación para compartir acciones que permitan crear juntos un movimiento de salud, activando el autocuidado como herramienta para mantenerse saludables.

Este año la campaña está dirigida a individuos, tomadores de decisión, líderes y organizaciones y se basa en tres aspectos fundamentales: La alfabetización en salud como clave para empoderar y habilitar a las personas a practicar el autocuidado, para puedan a tomar decisiones y acciones que les permitan mantener, mejorar y cuidar activamente su salud; la promoción de políticas públicas que integren y prioricen el autocuidado y el fomento a mejores regulaciones para el acceso a productos de autocuidado.

Juan Thompson, director general de ILAR, indica que las asociaciones y gobiernos en América Latina, en conjunto con ILAR, trabajan de manera coordinada en objetivos definidos, como son: 1) Proporcionar educación y conocimiento sobre el autocuidado de la salud, 2) resaltar el impacto que el autocuidado tiene para las personas y la comunidad y 3) hacer un llamado a la acción para que los actores clave promuevan y habiliten el autocuidado.

“La transición de la comunicación y promoción de la cultura del autocuidado ha sido planificada estratégicamente, paso a paso, involucrado a diversos agentes del sector salud, para ir desde la generación de conciencia y llamado de atención sobre lo que consiste una gestión de autocuidado. En una segunda etapa apunta a resaltar los beneficios que brinda el autocuidado en los sistemas de salud y comunidades, y este año nos centramos en tomar acción y responsabilidad inmediata en cuidar nuestra salud y fomentarla.” Comparte Thompson.

Este año el rol del farmacéutico como promotor del autocuidado, tiene un foco relevante, resaltando su impacto en la comunidad como fuente de información, orientando a las personas sobre el uso responsable de productos de autocuidado y fomentando la educación en la salud.

Para impulsar esta participación, ILAR y el Foro Farmacéutico de las Américas presentan la traducción al español de la publicación “Facultar el Autocuidado: Un manual para Farmacéuticos” de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), un manual que tiene como objetivo proporcionar a los profesionales y personal de farmacia, una orientación relevante y concisa sobre las prácticas de orientación y los enfoques centrados en la persona para promover y participar en el autocuidado.

Por supuesto, esto siempre va de la mano con la educación y el uso responsable de productos que brindan otros profesionales de la salud; como médicos y nutricionistas, lo que continuamente enriquecen el aprendizaje y el avance académico. Para esto, se generan espacios de discusión con la finalidad de revisar temas de adherencia a tratamientos, prevención, entre otros”, agregó el director de ILAR.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el autocuidado como “la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un profesional del cuidado de la salud”.[1]

Así mismo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la Política sobre Atención Integrada para mejorar los resultados de salud[2] aprobada en septiembre del 2022, resalta la importancia de integrar el autocuidado y establece como una línea de acción estratégica el empoderar a las personas y a las comunidades, y fomentar su participación para mejorar su salud.

De acuerdo con el Informe de estadísticas de salud mundial publicado por la OMS el 19 de mayo de 2023, las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) continuaron causando la mayor carga de morbilidad en todo el mundo contabilizando 74% en 2019. Entre las principales ENT están las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad respiratoria crónica y diabetes[3]. Este informe también hace un llamado a todos los sectores para contribuir a reducir las ENT y subraya que “una forma indispensable de prevenir y controlar las ENT es centrarse en la reducción de los factores de riesgo asociados”.

El autocuidado es una estrategia fundamental para contribuir a la prevención y el manejo de las ENT[4], al reducir los factores de riesgo a través de acciones como la práctica de actividad física, el consumo de una dieta balanceada y saludable, hábitos de higiene y la reducción del consumo de tabaco. El autocuidado también es relevante en el monitoreo activo de algunas condiciones de salud; incluido el seguimiento de los niveles de glucosa en sangre y la presión arterial.

Acelerar la adopción del autocuidado responsable requiere de educación en salud para que las personas tengan el conocimiento, las habilidades y la confianza para mantener y promover su salud con o sin la atención de un médico.

El autocuidado no solo contribuye al bienestar de la población, al manejo y reducción de la prevalencia de las ENT, sino que también representa importantes ahorros para los sistemas de Salud en América Latina, cuantificando actualmente un ahorro de US$ 7.2 mil millones de dólares y estimados en US$ 13 mil millones para el 2030, según datos del primer estudio global[5]“El valor Social y económico del autocuidado”, de la Federación Internacional de Autocuidado (GSCF, por sus siglas en inglés), del cual ILAR forma parte.

Por otra parte, el autocuidado permite a personas en situaciones vulnerables superar inequidades de acceso a servicios de atención primaria, una contribución directa para la lograr la cobertura universal de salud. Para esto, el entorno debe ofrecer la disponibilidad, acceso e información sobre los productos de autocuidado, incluyendo suplementos alimenticios para complementar y promover una dieta saludable, o los medicamentos de venta libre (MVL) para el tratamiento de síntomas o afecciones menores.

En este sentido, si bien se espera que los mecanismos de utilización directa de las decisiones de otras agencias fortalezcan significativamente la función regulatoria de autorización de comercialización de productos del autocuidado en países de América Latina, esto todavía no se aprovecha lo suficiente. Es necesario priorizar el desarrollo de estos procedimientos en todas las agencias reguladoras de la Región.

Las diferencias culturales, estructurales, económicas y sociológicas entre los países de América Latina e incluso con el resto del mundo, no deben convertirse en justificaciones para no actuar en colaboración y con una meta en conjunto. El aprendizaje que viene de la cooperación es clave para mejorar la eficiencia en el uso de recursos y prácticas regulatorias.

Las diferencias entre países ameritan análisis y esfuerzos localizados, pero la necesidad de salud, es universal. Una resolución global sobre el autocuidado en las políticas de salud puede impulsar esto e incidir en la adopción local. La voluntad política para trabajar en conjunto, compartir experiencias, confiar en el trabajo y esfuerzo realizado por pares, benefician en última instancia a la población, al brindarles acceso a opciones terapéuticas seguras, eficaces y de calidad que salvan vidas.

Este año el foco de la campaña invita a las personas y organizaciones a que se involucren y que den ese paso al frente en generar acciones para cuidar su salud, la de su familia y su comunidad.

De ahí que ILAR se comprometen en continuar con la gestión de un plan de trabajo de educación, conciencia y conocimiento para resaltar la importancia del autocuidado en Panamá con la debida colaboración de las autoridades, profesionales de la salud, medios de comunicación y población en general.

¡Empieza por ti, Activa el Autocuidado!

#EmpiezaPorTi #PromesadeAutocuidado

Vía Frontline

Referencias:

[1]World Health Organization (2023) Intervenciones de Autocuidado para la salud. https://www.who.int/health-topics/self-care International Self Care Foundation.

[2] Disponible en https://www.paho.org/sites/default/files/csp30-10-s-politica-atencion-integrada_0.pdf

[3] World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals

[4] How Self-Care contributes to the Prevention and Management of Noncommunicable Diseases. GSCF (2023) Disponible en: https://www.wsmi.org/resources/how-self-care-contributes-prevention-and-management-noncommunicable-diseases

[5] Valor Social y Económico del Autocuidado GSCF – Latinoamérica (2022) Disponible en https://www.infoilar.org/es/publicaciones