Campaña educativa y de concienciación de la isa para el Día Mundial de la Diabetes 2022

(14/Nov/2022 – web) Bruselas, Bélgica.- (GLOBE NEWSWIRE) — Hoy, la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA) se complace en renovar su apoyo al Día Mundial de la Diabetes (DMD) por undécimo año consecutivo, uniéndose al llamamiento de la Federación Internacional de Diabetes (FID) para destacar la necesidad de un mejor acceso a una educación de calidad en diabetes para proteger el futuro1.

Promover un mejor acceso a la educación en diabetes

Actualmente, más de 500 millones de personas padecen diabetes en todo el mundo, y muchos millones más corren el riesgo de desarrollarla. Una de cada dos personas con diabetes no sabe que padece la enfermedad y no está diagnosticada. También es importante señalar que se estima que, para 2030, el número de adultos con diabetes ascenderá a 643 millones, y a 784 millones para 20452. Por ello, las personas que padecen diabetes necesitan acceso a una educación continua en diabetes, nutrición incluida, para conocer su enfermedad y llevar a cabo el autocuidado diario esencial para mantener la salud y evitar complicaciones.

Únete al taller organizado por la Federación Mexicana de Diabetes

Se invita a los profesionales de la atención sanitaria a unirse al taller organizado el 23 de noviembre de 2022, de 5:00 a 7:00 pm, horario de la ciudad de México (de medianoche a 2:00 am CET el 24 de noviembre), de la Federación Mexicana de Diabetes (FMD) y apoyado por la ISA sobre el tema ‘Usos y beneficios de los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías. Más información sobre el programa e inscripción disponible aquí.

Descubre las pautas dietéticas más recientes para el tratamiento de la obesidad y la diabetes

Un seminario web impartido por la Federación Europea de Asociaciones de Dietistas (EFAD) y su Red Europea de Especialistas en Dietética (ESDN) sobre Obesidad, que tendrá lugar en noviembre de 2022 (fecha exacta por confirmar) presentará las pautas nutricionales más recientes para el tratamiento de la obesidad y la diabetes, incluido el papel de los azúcares y los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías.

La educación sobre edulcorantes bajos en calorías/sin calorías puede ayudar a las personas que padecen diabetes: campaña de la ISA para el DMD 2022

Tanto los profesionales de la salud como las personas que padecen diabetes necesitan contar con un mejor acceso a educación nutricional en diabetes, lo que incluye el papel de los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías en el control de la diabetes.

Los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías ofrecen a las personas con diabetes una mayor amplitud de opciones de alimentos, proporcionando el placer del sabor dulce sin afectar al control de la glucosa en sangre3. Los estudios demuestran que, a diferencia de los carbohidratos, los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías no elevan el nivel de azúcar en sangre4,5, y que las personas con diabetes pueden utilizarlos con seguridad. Esto también lo ha reconocido la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que autorizó la declaración de propiedad saludable respecto a que los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías, utilizados como sustitutos de azúcares, inducen una menor elevación del azúcar en sangre tras su consumo, en comparación con los alimentos y bebidas que contienen azúcares6.

La página web de la ISA proporciona numerosos materiales formativos sobre el papel de los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías en la diabetes, que incluyen grabaciones de seminarios web y eventos científicos anteriores, así como diversos recursos para profesionales de la atención sanitaria desarrollados con el objetivo de ofrecer información científica basada en la evidencia sobre la seguridad, la utilización, la función y los beneficios de los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías, como la infografía: ‘Los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías en la diabetes’ y la hoja informativa ‘Diabetes y control de azúcar en sangre con edulcorantes bajos en calorías/sin calorías’.

Las actividades de la ISA para el Día Mundial de la Diabetes han sido respaldadas por organizaciones de diabetes, entre las que se incluyen la Asociación nacional brasileña de atención a la diabetes7 (ANAD), la Federación Diabetológica Colombiana (FDC), la Federación Mexicana de Diabetes (FMD) y la Federación Brasileña de asociaciones y entidades de diabetes8 (FENAD).

Comparte la campaña de la ISA para el Día Mundial de la Diabetes 2022 en las redes sociales con tus amigos, familia y red personal usando los hashtags específicos #ISA4WDD, #WDD2022 y #EducationToProtect.

¡Sigue a @SweetenersAndU, las páginas de Facebook y LinkedIn de la ISA, y suscríbete al canal de YouTube de la ISA para saber más de esta campaña y los seminarios web, y para aumentar tu conocimiento sobre lo que puede hacerse para evitar o tratar la diabetes!

Más información sobre las actividades de la ISA para el Día Mundial de la Diabetes disponible aquí.

Fuente/Foto: GLOBE NEWSWIRE

