Cáncer de mama: Diagnósticos precisos significa salud para las mujeres

(15/Dic/2020 – web) México.- El cáncer de mama es un padecimiento invasivo y uno de los más comunes en las mujeres en todo el mundo. Se caracteriza por la aparición de un crecimiento anormal de las células que se encuentran en el tejido de la glándula mamaria. Aunque existen diversos tipos de cáncer en esta zona, el resultado es igual de catastrófico si no se realiza un detección oportuna y eficiente.

Una de las principales causas de las campañas en la lucha contra este tipo de cáncer es crear conciencia en las mujeres de autoexplorarse para prevenir, sin embargo, en Barco la lucha también va enfocada en hacerlas conscientes de la importancia de hacerse un diagnóstico correcto, lo cual se logrará exigiendo al sector salud tecnología de calidad que permita detectar las microcalcificaciones, algo que no todas las pantallas para mastografía pueden lograr.

Una mujer que se preocupa por su salud, se preocupa por su familia y de la necesidad de procurar la salud, surge la importancia de contar con diagnósticos precisos que la ayuden a tener una vida plena a lado de sus seres queridos. El primer paso es acercarse a los especialistas para realizar una mastografía, pero ¿qué sucede cuando los estudias arrojan resultados erróneos?

Con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se obtuvo que, en Latinoamérica y El Caribe, el mayor porcentaje de muertes por cáncer de mama ocurre en mujeres menores de 65 años (56%), en comparación con los Estados Unidos y Canadá (37%). Si bien es cierto que como pacientes es necesario tomar acciones que ayuden a prevenir esta enfermedad, la mastografía es un estudio que se recomienda realizar a partir de los 40 años y con una periodicidad establecida, las posibilidades de que en algún momento se obtenga un falso negativo son mayores.

Las cifras son alarmantes para los países de Latinoamérica, pues el factor económico también es importante ya que, de acuerdo a la OPS, los países con un Producto Interno Bruto (PIB) bajo como Haití, Nicaragua y Honduras presentan una muerte por cada 2.5 casos de cáncer de mama. Mientras que, en países con un PIB más alto, como Estados Unidos y Canadá, se produce una muerte por cada 6.5 casos. Aunado a esta afirmación, si los especialistas no cuentan con las herramientas adecuadas para llevar a cabo la mastografía, no tendrán calidad en la imagen del monitor de diagnóstico que le permita al radiólogo observar cualquier anomalía y realizar un estudio detallado de los tejidos en el seno, por consecuencia no se podrán implementar acciones que ayuden al paciente a llevar a cabo un tratamiento o seguimiento adecuado.

En Barco, el compromiso no sólo es con los especialistas, sino con los pacientes, por ello los monitores de diagnóstico cumplen las más altas exigencias para la reproducción de imágenes médicas en el campo de la radiología y la mastografía. Conocen del vínculo directo entre pacientes y radiólogos, de ahí la importancia de que la tecnología de Barco sea especializada en monitores de calidad que permita detectar de manera oportuna anomalías en los resultados y, a su vez mayor certidumbre en los estudios de los pacientes.

Sus monitores cuentan con una resolución, definida en megapíxeles (MP), que se considera el factor más influyente en interpretación diagnóstica, para llevar a cabo exámenes de mama, el estándar es un mínimo de 5 megapíxeles. Es importante que como pacientes se exija que su estudio se lleve a cabo bajo dicho parámetro ya que si el monitor de diagnóstico se encuentra por debajo del estándar es posible que no se lleve a cabo un examen óptimo, puesto que no contar con esta tecnología no asegura un estudio eficaz en la mujer.

La mastografía es un estudio que no toma mucho tiempo, además permite observar alteraciones y de requerirlo realizar estudios complementarios. Cuando se cuenta con el equipo adecuado es la mejor herramienta para prevenir y detectar el cáncer de mama, recuerde que prevención significa salud por lo que las invitamos a acercarse con los especialistas y exigir que cuenten con el equipo adecuado para asegurar su salud y la de millones de mujeres en todo el mundo.

Vía Comunimix