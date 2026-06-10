Cáncer de piel: especialistas advierten que el daño solar inicia en la infancia

Alrededor del 80% del daño solar acumulativo ocurre antes de cumplir los 18 años, lo que convierte a la prevención temprana en la estrategia fundamental para mitigar riesgos.
Prevención del cáncer de piel debe comenzar desde la niñez por daño acumulativo
• El carcinoma basocelular representa casi el 80% de los diagnósticos de esta enfermedad, la cual mantiene una alta incidencia global debido a la exposición al sol sin protección.
(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El cáncer de piel se mantiene como el tipo de neoplasia más frecuente en el ser humano, alcanzando una proporción de uno de cada tres casos diagnosticados a nivel global. De acuerdo con planteamientos médicos, la incidencia de esta patología ha registrado un incremento sostenido en los últimos años, impulsada por factores determinantes como el envejecimiento de la población, las mejoras en los métodos de detección y una mayor exposición a la radiación solar. Al respecto, el Dr. Armando Mocci, dermatólogo de Hospiten Paitilla, explicó en tercera persona que los individuos que desarrollan esta enfermedad conservan un riesgo elevado de manifestar nuevas lesiones cutáneas durante el resto de sus vidas, debido a que el daño solar acumulado es irreversible.
El especialista enfatizó que las acciones de protección y prevención primaria deben instituirse formalmente desde la infancia, fundamentado en que aproximadamente el 80% del daño solar acumulado a lo largo de la existencia se suscita antes de alcanzar los 18 años de edad.
Señales de alerta y variantes de la enfermedad
Los registros clínicos demuestran que el carcinoma basocelular constituye el 79.5% de la totalidad de los diagnósticos de cáncer de piel, seguido por el carcinoma escamoso con un 19.5%, mientras que el melanoma maligno se sitúa en un 1% de los casos, permaneciendo como la variante con el índice de mortalidad más elevado. Las manifestaciones iniciales suelen pasar desapercibidas para la población, manifestándose comúnmente a través de lentigos solares, variaciones en la textura cutánea, manchas rojizas persistentes o lesiones escamosas que generan dolor.
La literatura médica advierte que el carcinoma basocelular puede manifestarse inicialmente como una pequeña lesión de aspecto brillante, mientras que el carcinoma escamoso posee la tendencia a ser confundido con una verruga o con una herida persistente que no logra completar su proceso de cicatrización normal.
Retos en el diagnóstico oportuno y opciones terapéuticas
Un desafío persistente para los servicios de salud radica en el diagnóstico tardío, dado que cerca del 80% de los pacientes acude a la evaluación médica especializada cuando la lesión ya acumula un periodo superior a los seis meses de evolución y crecimiento sobre el tejido cutáneo. El retraso en la consulta se atribuye principalmente al desconocimiento generalizado de los signos de sospecha tempranos. La detección de lesiones en etapas iniciales simplifica los esquemas terapéuticos y optimiza los resultados clínicos finales.
En el ámbito de la dermatología moderna, se dispone de tecnologías avanzadas de diagnóstico que permiten identificar las anomalías con mayor precisión. La mayoría de las intervenciones quirúrgicas requeridas se efectúan de forma ambulatoria en la estructura del consultorio; no obstante, aquellos casos de mayor complejidad demandan cirugías oncológicas especializadas o la aplicación de la cirugía de Mohs, una técnica de alta precisión orientada a la extirpación minuciosa del tejido afectado.
Factores de riesgo específicos y medidas de prevención en Panamá
Las evaluaciones de los expertos determinan que no existen mecanismos seguros para el bronceado de la piel. El riesgo de desarrollar la enfermedad abarca de forma equitativa tanto a los usuarios de playas y piscinas como a los trabajadores que desempeñan labores al aire libre, atletas, ciclistas y personas que ejecutan caminatas rutinarias, quienes reciben dosis significativas de radiación ultravioleta de forma cotidiana.
Las condiciones geográficas y climáticas de Panamá representan un factor de riesgo particular, ya que la radiación solar se manifiesta de forma constante durante los 365 días del año. Aunque se identifica un incremento en el uso de protectores solares, sombreros, lentes oscuros y vestimenta de protección en comparación con décadas previas, persisten conductas de riesgo como la prolongación innecesaria de la exposición bajo la falsa premisa de que los filtros solares otorgan una inmunidad total, así como la realización de actividades en la intemperie durante los horarios críticos de radiación. Ante este escenario, se recomienda evitar la exposición solar directa en el intervalo comprendido entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.
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