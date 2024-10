Chequeos anuales: Clave para la detección temprana del Cáncer de Mama

Chequeos anuales: las “citas imperdibles” para detectar el cáncer de mama a tiempo

Aunque el cáncer de mama es curable, solo el 30% de las mujeres mayores de 40 años se someten a pruebas de detección precoz.

La detección temprana aumenta las posibilidades de supervivencia hasta un 90%.

La mamografía anual es fundamental para identificar el cáncer de mama en etapas tempranas.

La detección temprana del cáncer de mama permite acceder a tratamientos más efectivos y menos invasivos.

Roche hace un llamado a las mujeres a priorizar sus chequeos anuales y superar las barreras que impiden un diagnóstico oportuno.

(2/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Cada control médico preventivo es una oportunidad para salvar vidas. En el caso del cáncer de mama, puede marcar la diferencia entre la cura y un pronóstico desfavorable, ya que, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, cuando se detecta en sus etapas tempranas, una mujer tiene alrededor de un 90% de probabilidades de estar viva cinco años después del diagnóstico[1].

Estos porcentajes demuestran que el cáncer de mama es curable cuando se detecta y diagnostica en sus primeras etapas y se brinda un tratamiento continuo a las pacientes. Por esta razón, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Roche hace un llamado a las mujeres y sus familias para convertir el chequeo anual en una cita imperdible para su salud.

Los chequeos para la tensión arterial, el colesterol, la citología y la mamografía contribuyen a la salud preventiva, sin embargo, un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo señala que sólo el 30% de las mujeres de más de 40 años se someten a pruebas de detección precoz[2].

“En el caso del cáncer de mama, este acto preventivo puede ser la diferencia entre una intervención exitosa en estadios tempranos y un diagnóstico avanzado, donde las posibilidades de tratamiento efectivo disminuyen considerablemente”, señaló el Dr. Adrián Campos Manley, gerente médico de cáncer de mama y ginecológico de Roche Caribe, Centroamérica y Venezuela.

El cáncer de mama no solo afecta físicamente a las pacientes, sino que también tiene un impacto significativo en su calidad de vida. Las mujeres diagnosticadas pueden experimentar fatiga, disfunción sexual, infertilidad, estrés y trastornos psicológicos[3],[4],[5].

Mamografía: el diagnóstico por excelencia

El cáncer de mama es el tipo más frecuente en mujeres y de acuerdo con datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan) en 2022 se diagnosticaron en el mundo alrededor de 2,29 millones de nuevos casos de cáncer de mama, con más de 600,000 muertes[6]. En Panamá para ese mismo año se reportaron 1089 casos nuevos de cáncer de mama, lo cual representa el cáncer más importante en mujeres. Desde el punto de vista de mortalidad es el quinto cáncer en importancia con 297 casos en ese año. [7]

Esta patología puede ser detectada de manera temprana, principalmente a través de la mamografía, el método diagnóstico por excelencia, que debe realizarse anualmente a partir de los 40 años. «Para las mujeres con antecedentes familiares o predisposición genética, es posible que sea necesario comenzar los exámenes antes, lo que resalta la importancia del control médico», comentó el Dr. Campos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mamografía es un examen seguro y preciso para el diagnóstico del cáncer de mama. No importa si la mujer presenta o no síntomas: la mamografía es esencial para detectar la enfermedad de manera temprana, permitiendo identificar tumores antes de que sean palpables, lo cual es crucial para un tratamiento efectivo y aumenta significativamente las tasas de supervivencia.

La detección temprana sigue siendo el principal desafío para combatir el cáncer de mama y, con ello, brindar mayores oportunidades de cura a las pacientes. Este enfoque tiene un efecto positivo no solo en el bienestar de la paciente, sino también en su entorno social y económico.

“Por esta razón, es importante la realización anual de chequeos enfocados en mantener un estilo de vida saludable. Consultas con especialistas en nutrición, control de peso, y actividad física regular ayudan a reducir los factores de riesgo”, agregó el Dr. Campos.

Superando las barreras en la detección temprana

El llamado a los chequeos oportunos se alinea con las tres prioridades definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Iniciativa Global para el Cáncer de Mama[8] para reducir la mortalidad por esta enfermedad:

• La promoción de controles sanitarios para fomentar la detección precoz en estadios tempranos;

• El diagnóstico oportuno en el plazo de 60 días a partir de la detección inicial;

• El tratamiento con terapias eficaces logrando que 80% de los pacientes finalicen el tratamiento recomendado.

La detección temprana no solo mejora las probabilidades de supervivencia, sino que también abre la puerta a innovaciones terapéuticas que son más efectivas y menos invasivas. En el campo de la innovación terapéutica, los avances recientes han permitido el desarrollo de tratamientos dirigidos a subtipos específicos de tumor. Estas nuevas terapias, incluyen alternativas subcutáneas aprobadas y disponibles en Panamá, que buscan mejorar la calidad de vida de las pacientes al reducir el tiempo de aplicación de los tratamientos[9], así como reducir los efectos secundarios asociados. Además, el sistema de salud se beneficia al reducir la saturación de las salas de infusión. Con ello, las pacientes pueden recibir atención más cómoda y eficiente, resultando en una mejor adherencia al tratamiento y calidad de vida.

Sin embargo, persisten barreras en el entorno que dificultan el acceso a un diagnóstico temprano. Entre estas barreras se incluyen el miedo a los resultados, la desinformación sobre la importancia de la detección temprana y limitaciones de acceso a servicios médicos en algunas zonas alejadas de las áreas urbanas.

Asimismo, factores socioeconómicos como la falta de tiempo por responsabilidades laborales o familiares y el costo de las pruebas también pueden retrasar la búsqueda de atención. Un estudio en regiones de ingresos bajos y medios de Asia, señala que las mujeres no reciben un diagnóstico y tratamiento oportunos debido a estas barreras[10].

“Debemos convertir al cáncer de mama en un tema de conversación y acción constante a lo largo del año. Reiteramos la importancia de la detección temprana que permita diagnosticar a tiempo el estadio del cáncer y el subtipo del tumor, con lo cual los médicos pueden determinar el tratamiento o terapia más adecuados y mejorar el pronóstico de vida de los pacientes”, concluyó el Dr. Campos.

Referencias

